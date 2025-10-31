Sonatrach accueille une délégation de Chevron pour renforcer la coopération énergétique

Le président-directeur général du groupe Sonatrach, Nouredine Daoudi, a reçu ce jeudi une délégation de la compagnie américaine Chevron, conduite par Frank Mount, directeur exécutif du développement des affaires institutionnelles, a indiqué le groupe public dans un communiqué.

La rencontre, qui s’est tenue au siège de la direction générale en présence de plusieurs cadres dirigeants de Sonatrach, a donc permis d’examiner l’état d’avancement des discussions liées à la mise en œuvre de l’accord de principes signé entre Sonatrach et Chevron le 13 juin dernier. Cet accord porte sur le développement des ressources pétrolières et gazières dans des zones d’intérêt commun, identifiées dans les bassins d’Ahnet et de Berkine.

Selon la même source, les deux parties ont également échangé leurs visions sur l’évolution de la coopération entre les deux compagnies et sur les perspectives qu’offre ce partenariat énergétique. Frank Mount a profité de l’occasion pour adresser ses félicitations à Noureddine Daoudi, récemment nommé à la tête de Sonatrach.

Ainsi, cet échange confirme la volonté des deux groupes de renforcer leur collaboration et d’avancer vers la concrétisation de projets stratégiques dans le domaine des hydrocarbures.

Chevron : un géant mondial de l’énergie

Chevron est l’une des plus grandes compagnies pétrolières et gazières au monde. Fondée au début du XXᵉ siècle aux États-Unis, l’entreprise s’est imposée comme un acteur majeur du marché énergétique international. Elle est spécialisée dans l’exploration, la production et la distribution de pétrole et de gaz naturel, ainsi que dans la fabrication de produits chimiques. Présente sur plusieurs continents, Chevron opère dans des pays d’Amérique, d’Afrique, d’Asie et du Moyen-Orient, développant des projets de grande envergure qui nécessitent des technologies avancées et un savoir-faire industriel pointu.

L’entreprise a su diversifier ses activités au fil des années. Outre ses opérations dans les hydrocarbures, Chevron investit également dans des projets d’énergies renouvelables et s’engage à réduire l’impact environnemental de ses activités. Son modèle économique repose sur la combinaison de production à grande échelle et d’innovation technologique, ce qui lui permet de rester compétitive dans un secteur mondial en constante évolution.

Avec un chiffre d’affaires de plusieurs dizaines de milliards de dollars et des milliers d’employés à travers le monde, Chevron accompagne les pays producteurs d’énergie en tant que partenaire stratégique, en leur fournissant son expertise technique, ses équipements modernes et son expérience dans la gestion de projets complexes.

Chevron : quels sont ses liens avec l’Algérie ?

En Algérie, Chevron joue un rôle important dans le secteur énergétique grâce à des partenariats avec des entreprises locales. L’entreprise est impliquée dans l’exploration et la production de pétrole et de gaz naturel, contribuant à l’exploitation optimale des ressources du pays. Ces collaborations permettent à l’Algérie de bénéficier de technologies avancées et de savoir-faire international dans l’industrie des hydrocarbures.

Les relations entre Chevron et l’Algérie s’inscrivent également dans une perspective économique stratégique : elles soutiennent la croissance du secteur énergétique national et renforcent la position du pays sur le marché mondial du pétrole et du gaz.

Noureddine Daoudi prend la tête de Sonatrach : un parcours solide pour un secteur stratégique

Noureddine Daoudi a officiellement été nommé président-directeur général de Sonatrach, succédant à Rachid Hachichi. Avec plus de 35 ans d’expérience dans le secteur des hydrocarbures, dont 32 consacrés à l’exploration pétrolière, il possède une expertise rare dans le développement et la valorisation des ressources énergétiques.

Ancien directeur de l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), il a acquis une vision globale des défis du secteur et de la gouvernance des entreprises publiques algériennes. Sa nomination intervient à un moment clé, alors que le secteur fait face à la transition énergétique, à l’optimisation des ressources et au renforcement des partenariats internationaux.

Noureddine Daoudi : Quels sont les défis et priorités sous sa direction ?

Sous la direction de Noureddine Daoudi, Sonatrach devra relever plusieurs défis majeurs. Il s’agira d’augmenter les capacités de production nationale, particulièrement de gaz naturel, tout en développant l’industrie de transformation pour créer plus de valeur ajoutée. La modernisation des outils d’exploration et de production grâce au numérique et à l’intelligence artificielle sera également une priorité, de même que la réduction de l’empreinte carbone et le captage du CO₂.

Le renforcement des partenariats internationaux et l’attraction d’investissements et de technologies modernes figurent aussi au centre de ses objectifs. Avec son expertise technique et son expérience managériale, Noureddine Daoudi devra démontrer son leadership et sa capacité à fédérer les équipes pour concrétiser ces ambitions et positionner Sonatrach comme un acteur clé de l’énergie au niveau national et international.