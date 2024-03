Sonatrach : 2 certifications de conformité décrochées par Sidal Gaz

La filiale de Sonatrach, “Sidal Gaz”, spécialisée dans la production et la commercialisation des gaz industriels et médicaux, vient d’obtenir deux importantes accréditations selon les référentiels ISO 9001-2015 et ISO 45001-2015 et 2018, délivrées par l’organisation allemande TÜV Rheinland.

Selon un communiqué émis par Sonatrach, cette nouvelle certification découle d’une évaluation minutieuse du système de qualité, de sécurité et de protection de l’environnement de Sidal Gaz. Cette reconnaissance témoigne de l’efficacité du système de gestion de l’entreprise.

Le communiqué de Sonatrach souligne que cette accréditation marque une étape majeure pour Sidal Gaz. Elle garantira à l’entreprise un niveau de performance conforme aux normes internationales, renforçant ainsi sa crédibilité et son engagement envers ses clients.

Cette nouvelle accréditation offrira à Sidal Gaz une crédibilité accrue dans ses actions commerciales. En obtenant ces certifications de renommée mondiale, l’entreprise consolide sa réputation sur le marché international des gaz industriels et médicaux.

La démarche d’accréditation de Sidal Gaz reflète son engagement constant envers la qualité et la sécurité dans toutes ses activités. Cet engagement est essentiel pour garantir la satisfaction des clients et la préservation de l’environnement.

L’accréditation ISO 45001-2015 et 2018 démontre l’engagement de Sidal Gaz envers la protection de l’environnement. En adoptant des normes strictes en matière de sécurité et de gestion des risques, l’entreprise contribue à réduire son empreinte environnementale.

Un processus rigoureux de validation

La validation du système de gestion de la qualité et de la sécurité de Sidal Gaz a été le fruit d’un processus rigoureux mené par TÜV Rheinland. Cette démarche démontre l’engagement de l’entreprise envers l’amélioration continue de ses pratiques.

Grâce à ces accréditations, Sidal Gaz se positionne comme un acteur majeur dans le secteur des gaz industriels et médicaux. Elle démontre son engagement envers l’excellence opérationnelle et la satisfaction des besoins de ses clients.

En obtenant ces certifications ISO, Sidal Gaz acquiert un avantage concurrentiel sur le marché mondial. Les clients peuvent avoir confiance en la qualité et la fiabilité des produits et services offerts par l’entreprise.