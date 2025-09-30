SONAREM : feu vert pour l’exportation de 600 000 m³ de marbre vers ce pays arabe

Le Président-Directeur Général du groupe Sonarem, Belkacem Soltani, a reçu Mohamed Ali El Azali de la République d’Égypte. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du suivi des résultats du Salon du Commerce Intra-Africain (IATF) 2025.

Selon un communiqué du groupe, la réunion était dédiée à la discussion des mécanismes d’activation du protocole d’accord signé lors du Salon. Cet accord porte sur l’exportation de 600 000 mètres cubes de marbre à court et moyen terme, en plus du carbonate de calcium.

M. Soltani a souligné que la filière marbre occupe une place centrale dans la stratégie de développement du groupe, compte tenu de son potentiel important tant au niveau de la production que de l’économie.

Suivi IATF 2025 : La Sonarem discute des mécanismes d’exportation de marbre avec l’Égypte

Il a également expliqué que la Sonarem s’attelle à la restructuration de ses unités et au développement de ses capacités. Cela doit permettre une exploitation optimale du marbre algérien, réputé pour sa haute qualité et sa capacité à être compétitif sur les marchés internationaux avec des prix attractifs.

Le PDG a exprimé la volonté du groupe d’établir une coopération conjointe visant à promouvoir davantage le produit algérien sur la scène internationale, en fournissant au partenaire égyptien diverses variétés très demandées mondialement, telles que le Rouge Cristal, le Noir et le Blanc.

Pour sa part, M. El Azali a manifesté son grand intérêt pour le produit algérien, indiquant qu’il détenait des commandes de plusieurs marchés, notamment l’Égypte, l’Irak, la Syrie, l’Indonésie et la Malaisie, entre autres.

Il a également fait savoir que l’obtention éventuelle d’une agence de commercialisation pour le marbre, combinée à l’offre de prix compétitifs et à une logistique flexible, permettrait d’ouvrir de nouveaux marchés pour le groupe dans plusieurs pays où le produit algérien n’est pas encore présent.

Cette démarche contribuerait par ailleurs à mieux faire connaître les avantages de ce produit en termes de type, de qualité et de compétitivité.

Les deux parties se sont mises d’accord pour programmer des visites de terrain de M. El Azali dans les différentes carrières nationales afin qu’il puisse prendre connaissance de leurs capacités de production de près.

Cette rencontre s’inscrit dans le contexte du renforcement de la coopération algéro-égyptienne et de l’ancrage des principes de l’intégration économique africaine, contribuant ainsi à l’ouverture de nouvelles perspectives pour le marbre algérien aux niveaux africain et international.