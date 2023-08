Son voyage en France et sa rencontre avec sa future épouse, le père de Zidane raconte son histoire

Smaïl Zidane, le père d’un footballeur hors pair qui a fait le bonheur de toute une génération, a raconté son histoire. De son enfance en Algérie à sa rencontre avec la future épouse en passant par son premier voyage en France, Smaïl Zidane est revenu sur son parcours de migrant qui ne cesse d’éprouver le besoin de respirer l’air de sa terre natal.

En effet, se confiant au micro de la chaîne française, RMC Sport, le père du légendaire footballeur d’origine algérienne a dit, « En 1953, j’ai quitté l’Algérie à la recherche de travail pour subvenir aux besoins de mes parents, restés en Kabylie. » explique-t-il.

Prenant ses valises, Smaïl Zidane a été contraint à faire des concessions pour atteindre l’autre rive de la méditerranée.

Il ajoute, « J’ai pris le bateau, car il n’était pas donné à tout le monde de monter dans un avion. J’ai pris la place la moins chère du bateau. Ce n’était pas une cabine. C’était très très en bas. Je suis arrivé à Marseille le 17 septembre 1953. J’étais tout seul et je ne suis pas arrivé en France pour faire des affaires. » indique-t-il.

À l’instant de nombreux Algériens à cette époque, Smaïl Zidane ne pensait pas à l’oisiveté de la vie en s’éloignant de ses terres.

Il poursuit, « Ma mère ne voulait pas que je parte. Je lui ai dit que je vais aller en France juste pour travailler et gagner un peu d’argent. Je suis resté 15 jours à Marseille. Je cherchais du travail pour gagner de l’argent et l’envoyer aux parents. Or, n’y trouvant pas de travail, je suis monté à Paris. Je suis resté 10 ans à Saint-Denis. » explique le père de Zinédine Zidane.

« Le 05 juillet 1962, j’ai pris la décision de revenir en Algérie. », la rencontre qui change en vie

Quittant l’Algérie dans le seul et unique but de trouver du travail, le père de Zinédine Zidane, Smaïl Zidane, a pris la résolution de revenir sur ses terres natales au lendemain de l’indépendance. « Le 05 juillet 1962, j’ai décidé de revenir en Algérie, de rentrer au pays. Je suis allé à Marseille. Il fallait attendre encore 3 jours pour prendre le bateau », dit-il au micro de RMC Sport.

Dans l’attente du départ du bateau, le père de Zinédine Zidane a fait une rencontre qui a changé sa vie, et qui, par ricochet, a changé le cours de l’histoire du football mondial. Ainsi, Smaïl Zidane a dit, « Lors de ces trois jours, j’ai rencontré la maman de mes enfants. En deux jours, ça a été vite. Son père a été d’accord, sa maman a dit que “s’il s’en va en Algérie, je ne lui donne pas ma fille”. Dieu a fait les choses comme ça. Je suis resté à Marseille », dévoile le père de Zidane.

Tournant le dos à ce qui devait être son bateau, une autre histoire commence pour le père de Zidane. Une histoire qui a enfanté l’un des footballeurs les plus élégants, talentueux et remarquable de sa génération : Zinédine Zidane.

La légende du club de la capitale espagnole dit, à propos de son père, « Dans la famille, c’est lui qui se rend beaucoup en Algérie. Il éprouve le besoin d’y aller », témoigne Zinédine Zidane.