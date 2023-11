Son transfert de Man City à Al-Ahli, CAN 2023, Ballon d’Or africain… Mahrez se confie

Riyad Mahrez a accordé une longue interview à journal français spécialisé L’Équipe. Il parle notamment de son transfert de Manchester City à Al-Ahli Saudi, la CAN-2023 ou encore, le Ballon d’Or africain.

À 32 ans seulement, Riyad Mahrez a quitté le championnat le plus huppé au monde, à savoir la Premier League anglaise, pour rejoindre Al-Ahli Saudi. Un choix de carrière qui a déçu les supporters algériens l’été dernier car ils sont unanimes à dire que le joueur est encore capable d’évoluer dans le haut niveau. Ce dernier révèle, pour la première fois, les dessous de ce transfert.

« Il me restait deux ans de contrat avec Manchester City, j’aurais pu rester. C’est vraiment moi qui ai décidé de partir. J’ai senti que cette opportunité ne se représenterait pas. C’était peut-être le moment de partir parce que j’avais fait cinq ans à City, et que j’avais tout gagné. […] Cette dernière année, je ne pourrais pas dire que cela s’est mal passé, mais j’ai un peu ce sentiment d’inachevé » a-t-il confié.

Il révèle également que « Begiristain et Guardiola voulaient vraiment que je reste. Ils me l’ont clairement signifié. J’ai pesé le pour et le contre. Et finalement, j’ai décidé de partir. Je ne regrette pas ».

Visiblement, le joueur est satisfait du niveau du championnat saoudien. « Le niveau de la Ligue saoudienne est pas mal. C’est un Championnat que je découvre. Ici, ils mettent les moyens pour recruter les meilleurs joueurs. Il y a vraiment de la qualité, je pense que ce n’est que le début. À ce rythme, dans un futur proche, ils peuvent être parmi les cinq, six ou sept meilleurs Championnats au monde ».

CAN-2023 : Mahrez est ambitieux

L’autre point important évoqué par le capitaine de la sélection nationale, c’est la CAN-2023. Il affirme que lui et ses coéquipiers ont de l’expérience pour faire un bon tournoi en Côte d’Ivoire.

« La Coupe d’Afrique, c’est spécial. Il n’y a pas de favori ou peut-être la Côte d’Ivoire parce qu’ils sont à domicile. L’Afrique, c’est vraiment un continent spécial, avec des conditions spéciales. C’est vrai qu’on a de l’expérience avec l’Algérie, en 2019, on a gagné, en 2022, on est sorti au premier tour… On connaît ce tournoi et ses difficultés. À nous de répondre présent dès le début lors de cette CAN »

Mahrez évoque la concurrence avec Bounou pour le Ballon d’Or africain

Riyad Mahrez est nominé pour le Ballon d’Or africain de l’année 2023. Il se voit capable de s’offrir cette distinction personnelle de marque après son triplé historique avec Man City la saison écoulée, en dépit de la rude concurrence avec d’autres prétendants.

« Dans le jeu, j’ai été un acteur majeur en PL, FA Cup, un peu moins en Ligue des champions, mais sur les dernières années, j’ai toujours été important dans cette compétition. Après, j’ai entendu qu’on essayait aussi de pousser pour le gardien du Maroc, Bounou… C’est vrai qu’il a gagné la Ligue Europa, mais bon ça ne vaut en aucun cas un triplé historique avec City ».