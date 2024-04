Son retour en force, son but d’anthologie, message à Belmadi : Benzia se confie

Yassine Benzia a accordé deux interviews, l’une au site officiel de la FAF et l’autre au journal français spécialisé « L’Équipe ». Il parle notamment de son retour en force, son splendide but face à l’Afrique et adresse un message fort à Djamel Belmadi.

Yassine Benzia aura fait un retour gagnant en sélection nationale après une très longue absence de six ans. En effet, il a été l’auteur de trois buts et deux passes décisives lors des deux matchs face à la Bolivie et l’Afrique du Sud. Il a gagné des points et est en passe de s’imposer comme un élément important au sein de la sélection s’il reste sur une courbe ascendante.

« J’étais très content de retrouver l’équipe d’Algérie après une longue absence de six. Retrouver le CTN de Sidi Moussa, des personnes que je connais auparavant m’a fait vraiment chaud à cœur […] Certes, je suis passé par des moments difficiles, mais je n’ai jamais baissé les bras pour revenir en sélection qui était toujours dans un coin de la tête », dira-t-il.

Il revient sur son but sensationnel face à l’Afrique du Sud. « Je suis focus sur la frappe à venir. J’avais préenregistré la situation dans mon esprit en me disant « faut que tu frappes ». En une touche, je me lève le ballon avec le pied droit et j’enchaîne de manière acrobatique avec le gauche […] Je rigole parce que je sais que j’ai mis un but de fou ».

La résurrection après un tragique accident de la circulation

L’actuel attaquant de Qarabağ FK avait été victime d’un tragique accident de la circulation qui a failli mettre un terme à sa carrière. « Ce fut un tragique accident de la circulation. Mais nous sommes musulmans et nous devons accepter le destin que le bon Dieu nous réserve. Heureusement que j’avais eu le soutien de tout le monde, notamment ma femme et mon agent. Nous commettons des erreurs dans la vie, certes, mais ils doivent nous servir de leçon », a-t-il confié.

Et d’ajouter : « Et pourtant, les médecins m’avaient dit que ce serait difficile de rejouer au football. Même si je retourne sur les terrains, ce ne serait pas dans le haut niveau. Je suis passé de joueur professionnel à un individu essoufflé après une marche active de 6km… Mon corps avait perdu toute notion de l’effort. Croyez-moi, c’est dur […] Grâce à Dieu et à la volonté, j’ai pu retrouver mes sensations ».

Message fort à Belmadi

Sans le citer, Yassine Benzia a adressé un message fort à Djamel Belmadi. Visiblement, l’ignorant de l’ex-sélectionneur national a motivé davantage le joueur pour revenir en sélection.

« J’ai mis mon retour en équipe d’Algérie comme un défi car je voulais répondre à ceux qui m’ont ignoré […] J’ai tout fait pour revenir, j’aurais aimé que mes efforts soient récompensés. Je suis passé par des moments terribles et douloureux. Je voulais juste une petite chance, un match amical pour montrer ce que je pouvais apporter. Je savais que mon histoire n’était pas finie avec l’Algérie ».