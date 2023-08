Son restaurant salué par le New York Times, l’Algérien Saber raconte sa success story aux USA

Aux USA, la communauté moyen-orientale s’agrandit de plus en plus. Notamment, suite à l’arrivée des immigrés de l’Afrique du Nord et du Maghreb. Les Algériens sont aussi nombreux à s’installer dans ce pays, c’est le cas de Saber Bouteraa.

Arrivé aux États-Unis d’Amérique en 2016 sans parler un mot en anglais, Saber est aujourd’hui à la tête de l’un des restaurants de spécialité algérienne et maghrébine les plus connus à New York. D’ailleurs, son établissement « Dar Yemma » est salué par le prestigieux magazine le New York Times.

Saber, raconte ses débuts dans la restauration à New York

Dans un témoignage accordé à Midle Est Eyes, Saber, un Algérien âgé de 25 ans, raconte son arrivée à New York et comment il a réussi à se construire dans ce pays étranger. Depuis ces premiers pas sur le sol américain, Saber a directement cherché à nouer des liens avec la diaspora algérienne à New York.

On l’a donc orienté vers le quartier d’Astoria, qui regroupe une importante communauté étrangère, dont des Algériens. La barrière de la langue et l’aspect financier de ce voyage ont fait des débuts de Saber, âgé à l’époque de 16 ans, très compliqués.

Cependant, malgré ces conditions difficiles, il n’a pas renoncé à son rêve et a commencé par s’inscrire dans l’une des universités du pays, Laguardia Community College, et a commencé à apprendre progressivement la langue anglaise. Entre-temps, le jeune Algérien travaillait comme livreur de pizza à Manhattan. Et ce, avant d’arrêter ses études pour gagner sa vie.

« La France, je n’ai pas vraiment aimé », Saber Bouteraa

Saber a multiplié et petits boulots et a également fait son entrée dans le monde de la cryptomonnaie, qui lui a permis de gagner le jackpot et de créer son propre business. Pendant son séjour aux USA, il a constaté le manque des restaurants algériens dans le pays qui proposent des spécialités locales, il a donc décidé de se lancer dans la restauration et ouvrir « Dar Yemma ».

Inauguré en février 2022, le restaurant connaît déjà son succès auprès de la communauté algérienne et arabe et arrive à séduire de nouveaux dégustateurs parmi les citoyens américains. D’ailleurs, sa cuisine a été saluée par le New York Times.

Interrogé sur son choix de destination, Saber a fait savoir que les USA restent un rêve d’enfant. Bien que plusieurs parmi les membres de sa famille soient installés en France, cet Algérien avoue à MEE, « je n’ai pas vraiment aimé ».

