Son prix passe sous la barre des 200 DA/kg : récolte exceptionnelle de pommes dans cette wilaya

La wilaya de Khenchela s’apprête à conclure une campagne agricole remarquable pour la filière arboricole. Malgré quelques aléas climatiques printaniers, les volumes récoltés confirment le statut de la région comme premier bassin producteur de pommes à l’échelle nationale.

Selon les prévisions de la Direction des services agricoles (DSA) et les estimations des professionnels de la région, la production globale devrait frôler ou dépasser la barre des 1,8 à 2 millions de quintaux au titre de la saison 2025/2026.

Cette performance repose sur l’extension continue des superficies cultivées, qui atteignent désormais près de 9 000 hectares répartis sur 11 communes, dont plus de 5 000 hectares en phase de pleine production.

De nouveaux investisseurs venus de wilayas comme Batna, Blida ou Alger rejoignent régulièrement le secteur, attirés par le potentiel des communes de Remila, El Hamma et Tamza.

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L’embellie observée s’explique également par l’amélioration des rendements, atteignant jusqu’à 420 quintaux à l’hectare pour certaines variétés précoces.

Toutefois, la campagne n’a pas été totalement exempte de difficultés. Les épisodes de grêle survenus en avril et mai ont causé des dégâts ponctuels, un impact accentué par le manque de filets de protection chez la majorité des exploitants.

Effervescence sur les marchés et pression sur les cours

Sur le terrain, l’abondance de la récolte se fait sentir immédiatement sur l’offre et les prix. Au marché à vocation nationale de Bouhmama, épicentre de la filière, les transactions battent leur plein.

L’arrivée massive des cargaisons a entraîné une baisse significative des cours, passés sous le seuil des 200 DA le kilogramme pour plusieurs variétés.

Cette nette baisse profite directement aux consommateurs, qui renouent massivement avec le fruit depuis le début du mois de septembre.

Pour couler leurs stocks, de nombreux arboriculteurs sillonnent également les wilayas de l’Est et les marchés hebdomadaires pour proposer leurs produits en vente directe.

Parallèlement, l’achat sur pied reste très sollicité, de nombreux mandataires et commerçants effectuant leurs transactions directement dans les vergers.

Le défi crucial du stockage et de l’irrigation

Alors que la cueillette des variétés tardives se poursuit jusqu’à la fin septembre et le début du mois d’octobre, l’enjeu majeur réside désormais dans la gestion post-récolte.

Pour éviter la saturation des marchés et préserver la rentabilité des exploitations, la disponibilité de chambres froides et de modules de conditionnement s’impose comme une priorité.

Les acteurs locaux plaident pour le renforcement des capacités de stockage frigorifique et l’émergence d’une véritable industrie de transformation agroalimentaire locale afin de valoriser les surplus.

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Sur le plan de la ressource en eau, les pouvoirs publics accentuent leur soutien pour sécuriser l’approvisionnement des vergers.

Les programmes en cours prévoient le forage de puits profonds, la généralisation du goutte-à-goutte et la distribution de bassins de stockage plastifiés, dont ont déjà bénéficié une centaine d’agriculteurs.

À terme, la mise en service du barrage d’Oued Lazrek à Bouhmama devrait apporter une réponse pérenne aux besoins d’irrigation de ce pôle arboricole majeur.