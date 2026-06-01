Son prix chute à 150 DA/kg : la sardine enregistre une baisse spectaculaire après l’Aïd

C’est la bonne nouvelle de ce début d’été pour le portefeuille des ménages algériens. Après des semaines de surchauffe, le cours de la sardine connaît une véritable dégringolade sur les marchés du pays. Traditionnellement ancré dans les habitudes de consommation comme le « poisson du pauvre », ce produit phare de notre littoral retrouve enfin des tarifs conformes au budget des bourses modestes.

La baisse est spectaculaire et varie selon les régions et la fraîcheur du produit. Le point de départ de cette décote se situe à Damous, dans la wilaya de Tipaza, où le kilogramme s’arrache au prix imbattable de 150 DA.

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Sur le reste des marchés nationaux, les tarifs oscillent désormais entre 200 DA et 600 DA le kilo selon la qualité et le calibre du poisson. On est bien loin des sommets vertigineux atteints ces derniers mois, ce qui offre une bouffée d’oxygène salvatrice pour l’apport en protéines des familles.

Prix de la sardine : Pourquoi une telle baisse après l’Aïd ?

Ce retour à la normale, salué par les consommateurs, s’explique par une double dynamique mécanique où se croisent les lois de la nature et celles du marché.

D’un côté, le facteur saisonnier joue un rôle déterminant : l’installation de la saison estivale s’accompagne d’une météo particulièrement clémente et d’une mer calme, des conditions idéales qui permettent aux flottilles de pêcheurs de multiplier les sorties nocturnes.

Ces conditions optimales favorisent des captures exceptionnelles et des débarquements massifs dans les différents ports du littoral, saturant ainsi l’offre disponible.

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D’un autre côté, cette abondance sur les étals coïncide paradoxalement avec un effondrement brutal de la demande, provoqué par l’effet « après-Aïd El-Adha ». Les ménages algériens, ayant traditionnellement stocké d’importantes quantités de viande rouge issues du sacrifice, boudent temporairement les poissonneries.

Face à cette baisse drastique de la clientèle et devant la nature hautement périssable de leur marchandise, les mandataires et les détaillants n’ont d’autre choix que de casser les prix et de réduire drastiquement leurs marges pour écouler leurs stocks au plus vite.

C’est cette conjonction parfaite entre une offre maximale et une demande au plus bas qui a provoqué l’effondrement des cours de la sardine à travers le pays.