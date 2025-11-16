Son pactole de 14 millions DA venait de la sorcellerie : une femme de 70 ans arrêtée à Aïn Defla

À Ain Defla, une affaire peu commune a secoué le quartier de Jendel. Une septuagénaire a été arrêtée par la brigade judiciaire locale, suspectée de pratiquer la sorcellerie et la magie noire.

Les autorités l’ont conduite devant la justice après avoir constitué un dossier pénal pour « exercice de rituels de sorcellerie et de pratiques occultes ».

L’arrestation a été menée à son domicile, après une coordination étroite avec le parquet compétent. Les agents ont surpris la suspecte sur le fait, révélant un environnement où se mêlaient objets ésotériques et préparations occultes.

Un domicile transformé en sanctuaire occulte : herbes, talismans et restes rituels

Lors de la perquisition, les forces de l’ordre ont saisi une série d’objets utilisés pour les pratiques de sorcellerie :

Des herbes et substances préparatoires, associées aux rituels occultes ;

Des talismans et amulettes, accompagnés de vêtements personnels de tiers ;

Des photos de personnes, probablement utilisées dans des incantations ;

Du plomb fondu et non fondu prêt à être utilisé dans des pratiques rituelles ;

Des restes funéraires, tels que poussière tombale et linceuls.

Ces éléments démontrent la nature systématique des activités de la suspecte, mêlant superstition, occultisme et manipulation.

Sommes astronomiques et biens saisis : le volet financier de l’affaire

Au-delà des objets occultes, l’enquête a mis au jour un volet financier impressionnant. La police a découvert :

Près de 1,4 milliard de centimes en monnaie nationale, résultat présumé des activités illégales

en monnaie nationale, résultat présumé des activités illégales Des devises étrangères, renforçant le caractère lucratif de ces pratiques

Cette découverte met en lumière un réseau de gain monétaire étroitement lié aux rituels occultes, soulignant le mélange de superstition et d’appât du gain qui animait la suspecte.

La septuagénaire a été immédiatement présentée à la justice, où elle répondra des charges de pratiques de sorcellerie et de détention de fonds issus d’activités illicites. L’affaire s’inscrit dans un contexte plus large de vigilance des autorités locales sur les pratiques occultes, perçues comme une menace sociale et financière pour les citoyens.

