Son état de santé s’aggrave, Rachid Nekkaz adresse une nouvelle demande à Tebboune

Après avoir annoncé qu’il renonce à la politique en Algérie, début janvier passé, le militant politique Rachid Nekkaz, avait demandé au Président Tebboune sa libération. Celui était en détention pour purger une peine de 5 ans de prison, à laquelle il a été condamné en juillet 2022, a quitté la prison d’El Harrach à Alger, le mercredi 18 janvier 2023, et ce après une décision émanant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

En annonçant renoncer à la politique, Rachid Nekkaz avait expliqué son souhait désormais de se consacrer exclusivement à la résolution de ses problèmes de santé (prostate, respiration nasale, audition). Mais aussi à l’écriture et à sa famille qu’il a sacrifiée et abandonnée égoïstement aux Etats Unis depuis 10 ans et qu’il n’a pas revue depuis 3 ans.

Rachid Nekkaz avait fait une nouvelle demande à l’intention du Chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, via sa page Facebook, en rappelant qu’il a bénéficié à 3 reprises d’une grâce du Président de la République en 2 ans et ce à titre humanitaire.

Une nouvelle fois Rachid Nekkaz s’adresse au Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, via un nouveau post sur sa page Facebook, lui demandant une nouvelle fois de pouvoir rejoindre les Etats-Unis pour raison de dégradation de son état de santé.

Rachid risque de perdre sa vue et son ouïe

En effet, dans ce message on peut lire que « les nerfs optiques des yeux de Rachid Nekkaz ont été DÉTRUITS à près de 20%. Sur le long terme, il risque d’être SOURD et AVEUGLE. Le président laissera-t-il cela arriver ? »

En ajoutant que « 2 mois – jour pour jour – après avoir bénéficié le 18 janvier 2023 d’une grâce présidentielle exceptionnelle « pour des raisons médicales » – dont il était très reconnaissant -, Rachid Nekkaz a écrit une 3ème lettre au président Abdelmadjid Tebboune pour lui demander d’intervenir personnellement afin qu’il puisse quitter légalement le pays et subir une intervention chirurgicale le plus tôt possible. »

L’état de santé de Nekkaz s’aggrave et doit se rendre aux USA

L’heure est grave car l’état de santé de Rachid Nekkaz s’est considérablement aggravé dans son village où il est toujours assigné à résidence par la police, interdit de quitter le pays (ISTN) et privé de passeport pour retrouver sa famille et se faire soigner aux USA.

Ce même post poursuit en expliquant « Après 706 jours de prison dans 4 centres de détention, suivis de la « privation de tous ses droits administratifs, civils, politiques, financiers et nationaux », Rachid Nekkaz a les débuts d’un cancer de la prostate comme son défunt père El Hadj Larbi, un kyste biliaire de 21 mm. De plus, il ne respire pas du tout par son nez et il est presque sourd. Et maintenant, sa maladie du nez a détruit presque 20 % des nerfs optiques de ses deux yeux. Maintenant, à moins qu’il ne puisse être transféré à l’étranger, il doit prendre des gouttes pour les yeux à vie afin d’éviter de devenir AVEUGLE à cause de la formation. »

Il est à noter que sa polypose nasale risque non seulement de le rendre sourd définitivement, mais aussi de perdre la vue s’il n’est pas traité d’urgence aux Etats-Unis.