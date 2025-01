Son départ du CRB, Belmadi, équipe d’Algérie… Slimani déballe tout

Dans une interview accordée au journal arabophone « El-Khabar », Islam Slimani revient sur son départ du CRB après une courte expérience. Il parle également de Djamel Belmadi, l’équipe d’Algérie ou encore, Vladimir Petkovic et Rayan Cherki.

En manque d’offres intéressantes de l’Europe et du Golfe, Islam Slimani est revenu au CR Bélouizdad. On croyait que c’était sa dernière station de son parcours professionnel, mais ce fut finalement une courte expérience de six mois seulement. Il y a une semaine, le joueur est revenu en Belgique, en optant pour Wasterlo, sous forme de prêt.

L’attaquant international brise le silence pour évoquer pour la première fois son départ du Chabab et son retour en Europe. « Je me suis d’accord avec les responsables du club pour retourner en Belgique afin de régler des affaires personnelles. Et comme l’équipe a été éliminée de la Ligue des champions africaine, ils étaient compréhensifs et ont accepté de m’accorder un bon de sortie, sous forme de prêt pour six mois », a-t-il confié.

Il faut dire que beaucoup de choses ont été dites à propos de la relation entre Slimani et le président Rabehi ainsi que l’entraineur Amrani. Le joueur n’a pas voulu rentrer plus de détails. « Je ne veux pas parler de Rabehi car je ne veux pas rentrer dans un débat stérile […] Concernant Amrani, il y a eu un petit malentendu avec lui, certes, mais il y avait toujours un respect mutuel entre nous ».

Slimani évoque le départ de Belmadi et parle de Petkovic…

Dans son interview à « El-Khabar », Islam Slimani évoque le départ de Djamel Belmadi de la sélection nationale. « Je ne sais pas s’il a démissionné ou bien il a été limogé. Mais une chose est sûre, le sort d’un entraineur est toujours lié aux résultats. On ne doit en aucun cas nier ce que Belmadi a fait pour l’équipe d’Algérie et qui a été derrière notre consécration de la CAN-2019.

Super Slim a aussi donné son avis sur l’actuel sélectionneur national, Vladimir Petkovic. « Les résultats plaident en sa faveur. Certainement, c’est le fruit de son grand travail ». Rappelons que Slimani n’a jamais été convoqué par le technicien bosniaque.

… Et pense toujours à un retour en sélection

Le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe d’Algérie bouclera ses 37 ans le mois de juin prochain. Malgré son âge avancé et la régression terrible de son niveau, il ne désespère toujours pas de revenir en sélection.

« J’ai beaucoup donné à la sélection nationale et me sens capable de donner encore. Je suis un joueur ambitieux qui aime les défis. Je ne désespère toujours pas de revenir en sélection », souhaiterait-il.

Le message fort de « SuperSlim » à Rayan Cherki

Islam Slimani a été également interrogé sur le cas Rayan Cherki, qui hésite toujours entre l’Algérie et la France. Il envoie un message fort au jeune milieu de terrain qu’il l’a déjà côtoyé à l’Olympique Lyonnais.

« Lorsque j’évoluais à l’OL, Cherki était très jeune. Évidemment, il ne pensait guère à son avenir international. J’étais toujours clair et direct en parlant de ce sujet : une sélection nationale n’est pas un choix, soit on est Algérien, soit on ne l’est pas », dira-t-il.