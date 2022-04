Son contrat prend fin cet Été, quel avenir pour Belaïli en France ?

Youcef Belaïli ne devrait pas avoir droit à un nouveau contrat avec le Stade Brestois au terme de la saison en cours. N’ayant pas pu apporter le plus escompté, les responsables du club Français ne sont pas emballés à renouveler son bail.

Auteur d’une très bonne coupe Arabe avec la sélection nationale A’, Youcef Belaïli était allé monnayer son talent en championnat Français lors du dernier mercato hivernal, en optant pour le Stade Brestois, avec l’ambition de donner une autre envergure pour sa carrière. Pour ne pas prendre de risques, les Bretons lui ont offert un contrat de six mois assorti d’une prolongation automatique qui dépend des performances du joueur. Mais pour le moment, ses prestations sont encore loin d’être convaincante.

En effet, tout le monde est unanime à dire que l’enfant d’Oran aurait pu faire beaucoup mieux vu l’énorme potentiel dont il jouit. Mais visiblement, il n’a pas s’adapter dans l’entourage de son club. Le dernier échec de se qualifier pour la prochaine coupe du monde avec de la sélection nationale l’aurait assommé.

Certes, l’ailier gauche de la sélection nationale a eu une chance suffisante de la part de son entraineur Michel Der Zakaria. Il avait même la chance de jouer d’une manière régulière, mais sans pour autant avoir son match référence. Visiblement, il n’arrive toujours pas à rattraper le retard physique qu’il accuse et ce qui s’est répercuté d’une manière négative sur son niveau.

Ses statistiques ne plaident pas en sa faveur

A quelques journées de la fin du championnat de la Ligue 1 Uber Eats, Youcef Belaïli peine toujours à retrouver son meilleur niveau. Face à cette situation, la direction du Stade Brestois n’est pas emballé de le conserver en prévision de la saison prochaine. Tout porte à croire que l’attaquant Algérien est bien parti de quitter le navire Brestois au terme de la saison en cours.

En huit matchs disputés, Belaïli n’a délivré qu’une seule passe décisive contre zéro but marqué. Des statistiques qui ne plaident guère en sa faveur pour espérer décrocher un contrat professionnel avec un autre club Européen ou au moins rester au Stade Brestois pour une autre saison.

Apparemment, l’attaquant international Algérien semble plus que jamais proche d’un retour en championnat Qatari ou Saoudien à partir du prochain mercato estival. Ce serait la seule option pour rebondir et relancer sa carrière après une expérience ratée en championnat Français. Dans tous les cas de figure, tout sera plus clair à propos de l’avenir de Belaïli dans les semaines à venir.