Son choix entre l’Algérie et la France : Adli répond à Belmadi

Yacine Adli répond au sélectionneur national Djamel Belmadi concernant le changement de sa nationalité sportive. Le sociétaire de l’AC Milan plane toujours le suspense sur son choix d’opter pour l’Algérie ou la France.

Il n’est secret pour personne. La FAF avait réalisé un grand coup lors de l’année en cours, en convainquant pas moins de sept joueurs binationaux d’opter pour les Verts. En effet, il s’agit de Rayan Ait-Nouri, Jaouen Hadjam, Yasser Larouci, Farès Chaïbi, Houssem Aouar, ou encore Amine Gouiri et Baderedine Bouanani.

Yacine Adli, qui monte en puissance avec l’AC Milan, est la nouvelle cible de la FAF et Djamel Belmadi. Mais le joueur ne s’est toujours pas manifesté pour changer sa nationalité sportive. Le sélectionneur national a récemment révélé qu’il a parlé au milieu de terrain milanais à maintes reprises et lui a présenté son projet sportif, mais le dossier est toujours en stand-by. Visiblement, l’ex-bordelais ne serait, pour le moment, pas chaud de représenter l’Algérie sur le niveau international.

Pourquoi Adli temporise pour faire son choix ?

Dans une déclaration accordée au média « Al-Arabi Al-Jadid », lors de sa présence à Dubaï pour l’ouverture de la Casa Milan, Yacine Adli plane toujours le suspense sur la sélection nationale qu’il va représenter à l’avenir.

« Je sais que nombreux sont ceux qui attendent ma décision concernant la nationalité sportive pour laquelle je vais opter, mais je pense qu’il est encore tôt pour trancher. Je suis encore jeune. Mon objectif, c’est de continuer à progresser et m’imposer comme un élément incontournable au sein de la formation de l’AC Milan ». Dira-t-il.

Et d’ajouter : « Je vais annoncer mon choix, concernant le pays que je vais représenter sur le niveau international, au moment opportun. Le plus important pour moi pour le moment, c’est de rester concentré sur mon travail et surtout évoluer mon niveau ». Apparemment, Adli attend toujours une convocation de Didier Deschamps pour rejoindre les Bleus. Ce serait, peut-être, la raison pour laquelle il temporise, car, à 23 ans, il est temps pour qu’il prenne enfin cette décision importante de sa carrière.