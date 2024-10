Son choix d’opter pour l’Algérie, son intégration… Maza lâche ses premiers mots

Le néo-international algérien, Ibrahim Maza, lâche ses premiers mots. Il parle notamment de son choix d’opter pour l’Algérie, son intégration et ses ambitions.

La sélection nationale s’est renforcée par un talentueux joueur à partir du stage du mois d’octobre. Ibrahim Maza, puisque c’est de lui qu’il s’agit, honore sa première sélection chez les Verts à 18 ans seulement.

Formé à l’Hertha Berlin, ce jeune milieu de terrain à vocation offensive jouit d’un énorme potentiel et les observateurs lui prédisent un avenir prometteur. Il sera sans doute d’un grand apport pour la sélection nationale.

Pourquoi l’Algérie plutôt que l’Allemagne ?

Et pourtant international allemand des jeunes catégories, Ibrahim Maza a opté pour l’Algérie alors qu’il n’a même pas bouclé ses 19 ans. Dans une interview accordée au site officiel de la Fédération algérienne de football, il explique ce choix de carrière.

« Opter pour l’Algérie était le choix idéal pour moi. Je ne le regrette pas. J’ai eu une discussion avec le sélectionneur national Vladimir Petkovic et m’a demandé de venir à l’occasion de ce rassemblement pour découvrir l’ambiance de la sélection mais aussi pour une première prise de contact avec les joueurs », dira-t-il d’emblée.

Et d’ajouter : « Je suis fier et honoré de ma première sélection. Si je suis ici, c’est grâce à ma famille et le président de la FAF Sadi. Je vais me battre pour ce maillot et je ne vais ménager aucun effort pour apporter le plus escompté »

Il parle également de son intégration au sein du groupe. « Franchement, c’est un groupe sympa et tout le monde veut me parler. Je me sens à l’aise et j’espère me fondre dans le groupe le plus vite possible ».

À la fin de l’interview, Ibrahim Maza a lâché quelques mots à la daridja. Certes, il ne la maitrise pas bien, mais il peut former une phrase.