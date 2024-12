Son choix d’opter pour l’Algérie, ses débuts, petkovic… Amin Chiakha se livre

Dans une interview accordée au site officiel de la Fédération algérienne de football, Amin Chiakha revient sur son choix d’opter pour l’équipe d’Algérie et raconte ses débuts. Il confie ce que lui a dit le sélectionneur national Vladimir Petkovic.

En plus d’Ibrahim Maza, l’Algérie tient une nouvelle pépite, en l’occurrence Amin Chiakha. Ce dernier, a honoré sa première sélection à l’occasion de la dernière trêve internationale du mois de novembre. À 18 ans, ce fut une expérience merveilleuse pour l’attaquant du FC Copenhague.

« D’abord, je tiens tout à remercier le sélectionneur national de m’avoir donné ma première chance avec les Fennecs. J’ai pu montrer ce que je pouvais apporter à l’équipe. Rentrer au stade (Hocine Ait-Ahmed, ndlr) et voir un tel public, c’était quelque chose d’extraordinaire. J’aurais aimé jouer, mais je n’ai pas eu la chance », dira-t-il d’emblée, et d’ajouter : « Être aux côtés de joueurs comme Riyad Mahrez et Baghdad Bounedjah, que je regardais jouer lors des Coupes d’Afrique des Nations, c’est un rêve devenu réalité. Maintenant, je m’entraîne avec eux, et c’est une sensation indescriptible ».

Né d’un père algérien originaire de Guelma et d’une mère danoise, Amin Chiakha a fait toutes les jeunes sélections du Danemark, avant d’opter pour l’Algérie. Il parle une nouvelle fois de ce choix de carrière. « J’ai un grand lien avec l’Algérie. Je visitais régulièrement Guelma et c’est à partir de là que j’ai appris de parler la langue paternelle […] Aussi, le challenge sportif est très intéressant et le soutien des supporters est une autre source de motivation. Je suis content et honoré de représenter le maillot de mon pays », a-t-il ajouté.

Une place en sélection n’est pas garantie à 100%

Lors de son interview, Amin Chiakha révèle ce que lui a dit le sélectionneur national Vladimir Petkovic. « Il m’a dit que ma place en sélection n’est pas garantie à 100% et qu’il n’hésite pas à me convoquer quand je suis en forme. Il m’a aussi dit que j’ai du potentiel et je peux beaucoup apporter à la sélection nationale », a-t-il confié.

Ainsi, le jeune attaquant sera appelé à redoubler d’effort pour être convoqué régulièrement et éventuellement s’imposer comme un élément important en attaque. D’ailleurs, il sait ce qui l’attend. « Je vais retourner à mon club (interview réalisée lors du dernier stage, ndlr) et je ferai en sorte de marquer le maximum de but afin que je sois reconduit lors du prochain stage de l’équipe d’Algérie. Je ferai de mon mieux pour être présent », a-t-il conclu.