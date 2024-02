Son choix d’opter pour l’Algérie, concurrence en sélection… Gouiri se confie

Le néo-international algérien, Amine Gouiri, a accordé une interview à la chaine sportive qatarie « beIN Sports ». Il revient sur son choix d’opter pour l’équipe d’Algérie et raconte comme il a vécu sa première sélection chez les Verts.

Le mois d’octobre dernier, Amine Gouiri avait annoncé le changement de sa nationalité sportive, en passant de la française à l’algérienne. Certes, il a pris part aux regroupements du mois d’octobre et novembre, mais il a fait l’impasse sur la CAN-2023. La raison ? C’est tout simplement une blessure au genou.

L’attaquant du Stade Rennais revient sur son choix d’opter pour l’équipe d’Algérie. « Mon père est né en Algérie, j’ai une famille là-bas. C’est tout à fait normal qu’un lien solide existe avec mon pays d’origine. Avant de faire mon choix, j’ai concerté ma famille et mes proches. J’ai aussi eu une discussion avec Djamel Belmadi. Mais au final, je l’ai fait par conviction ». Dira-t-il.

Il raconte comment il a vécu sa première sélection. « On m’a réservé un très bon accueil en sélection. Franchement, une grande ambiance existe au sein du groupe. Même l’ambiance que créent les supporters dans le stade est magnifique. On se sent toujours bien soutenu par nos supporters ». A-t-il indiqué.

« La concurrence est bénéfique pour le groupe »

En parlant de la sélection nationale, l’attaquant franco-algérien évoque la rude concurrence qui existe au sein de l’EN, dans son poste en particulier. « La concurrence a toujours existé en équipe d’Algérie. Elle est bénéfique car elle pousse tous les joueurs à redoubler d’efforts pour s’imposer ».

Enfin, il adresse un message aux supporters algériens. « Je leur remercie car ils m’ont toujours soutenu depuis mon arrivée. Je ferai de mon mieux pour être au niveau de leurs attentes à l’avenir ». A-t-il conclu.