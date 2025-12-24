Son choix de jouer pour l’Algérie, l’avis de son père Zinédine… les confidences de Luca Zidane

Luca Zidane a tranché sur son avenir international depuis quelques mois. Le gardien de but de Grenade (D2 espagnole) a choisi de représenter l’Algérie, un choix fort, mûrement réfléchi et profondément chargé d’émotion. C’est au mois d’octobre dernier que le fils de Zinedine Zidane a honoré sa première sélection avec les Verts, effectuant à cette occasion son baptême du feu sous les couleurs nationales. Une étape importante dans la carrière du portier, revenu en toute sincérité sur cette décision lors d’une interview accordée à beIN Sports.

Dès les premiers contacts avec la Fédération algérienne de football, Luca Zidane affirme que son choix s’est imposé naturellement. « Dès le début, quand le coach et le président de la fédération m’ont contacté, ç’a été une évidence de défendre mon pays », confie-t-il. Avant de s’engager définitivement, le gardien a pris le temps d’en discuter avec ses proches. « J’en ai parlé avec ma famille bien sûr. Ils étaient tous contents pour moi », ajoute-t-il, soulignant le soutien total de son entourage.

Un grand honneur pour son grand-père

Au-delà de l’aspect sportif, cette décision revêt une dimension profondément personnelle. Luca Zidane ne cache pas que l’Algérie lui évoque avant tout son grand-père, figure centrale de son attachement au pays. « L’Algérie, je pense directement à mon grand-père. Depuis petit, on a une culture algérienne en famille », explique-t-il avec émotion. Avant de rejoindre la sélection, il a tenu à échanger longuement avec lui. La réaction ne s’est pas fait attendre. « Il était comme un fou. À chaque fois que je vais en sélection, il m’appelle et me dit que j’ai pris une bonne décision. Il est fier de moi », raconte le portier de Grenade.

Ce lien familial fort donne une saveur toute particulière à son engagement avec les Verts. « Pouvoir rendre fier mon grand-père en allant en sélection, c’est très important. Le prochain maillot sera pour lui », confie-t-il, révélant ainsi la symbolique qui accompagne chacune de ses convocations en équipe nationale.

« Mon père Zinédine était derrière moi »

Luca Zidane a également levé le voile sur la position de son père, l’illustre Zinédine Zidane, concernant ce choix décisif. Sans jamais s’imposer, l’ancien sélectionneur du Real Madrid a adopté une attitude de soutien et de respect. « Comme tout père, il était derrière moi. Il m’a dit : “C’est ton choix, je peux te donner des conseils mais après, le dernier choix, c’est à toi de le prendre” », révèle-t-il.

Désormais engagé avec l’Algérie, Luca Zidane ambitionne de s’inscrire durablement dans le projet des Verts et de continuer à progresser sur le plan sportif. Un choix de cœur, assumé et revendiqué, qui renforce un peu plus le lien entre la sélection nationale et ses talents issus de la diaspora.

