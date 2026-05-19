Son choix de jouer pour l’Algérie, Belmadi, Belaïli : les révélations de Riyad Mahrez

Capitaine emblématique des Verts, Riyad Mahrez s’est exprimé avec franchise lors de son passage à l’émission « Koora Break ». Entre son choix d’opter pour l’Algérie, hommage appuyé à Djamel Belmadi et ses éloges sur Youcef Belaïli, l’actuel attaquant d’Al-Ahli Djeddah a livré un témoignage riche qui éclaire à la fois son parcours et celui de toute une génération.

Choix de représenter l’Algérie

Parmi les questions importantes posées au joueur, c’est évidemment son choix d’opter pour l’équipe d’Algérie. Revenant sur sa décision de représenter les Verts plutôt que les Bleus, Mahrez n’a laissé aucune place au doute quant à la dimension affective de ce choix. « J’ai choisi de jouer pour l’Algérie parce que je m’y sentais plus attaché, notamment grâce à mon père. Même si je suis né en France, j’allais en Algérie pendant deux mois chaque année depuis mon enfance, donc je parle l’arabe ainsi que le dialecte algérien », a-t-il confié.

Une déclaration qui traduit un lien profond, presque instinctif, avec le pays de ses origines. Loin d’être une décision opportuniste, ce choix s’inscrit dans une continuité culturelle et familiale, renforcée par une immersion régulière en Algérie dès son plus jeune âge.

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« Belmadi est un grand entraineur »

Mahrez n’a pas manqué de saluer l’impact déterminant de Djamel Belmadi sur la sélection nationale. Il le qualifie de grand entraîneur. « Après plusieurs désillusions entre 2015 et 2017, Belmadi est arrivé. C’est un grand entraîneur, comme nous il a grandi en France, né à Paris, mais avec de fortes valeurs et un attachement immense à l’Algérie. Il aime ce pays à la folie ».

Sous la houlette de l’ancien milieu de terrain, les Fennecs ont retrouvé leur lustre d’antan. Le capitaine de la sélection nationale rappelle d’ailleurs les performances marquantes de cette période : « Avec lui, nous avons remporté la CAN 2019. Ensuite, nous sommes restés invaincus pendant trois années. Le record appartient au Brésil avec 37 matchs, je crois, et nous étions deuxièmes avec 35 rencontres sans défaite ».

Un cycle exceptionnel, symbolisé par le sacre lors de la Coupe d’Afrique des nations 2019, qui a replacé l’Algérie sur la carte du football continental et renforcé l’identité de jeu des Verts.

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« Belaïli aurait pu jouer dans de grands clubs en Europe »

Interrogé sur Youcef Belaïli, Mahrez n’a pas tari d’éloges sur son coéquipier en sélection. « C’est un joueur fou (rires), c’est un excellent joueur. Il aurait pu avoir une carrière différente et jouer au plus haut niveau. Il fait partie des joueurs comme Ben Arfa ou Balotelli. Il aime le football, mais il n’est pas assez professionnel. », a-t-il encensé.

Le constat est sans appel. Pour Mahrez, le talent de Belaïli n’a jamais été en question, mais c’est plutôt la gestion de sa carrière qui a limité son ascension. Une analyse qu’il approfondit en évoquant le manque d’opportunités au moment clé. » Il n’a pas eu l’occasion de partir au bon moment en France pour se faire connaître là-bas. Il est extraordinaire. S’il avait eu l’opportunité d’aller en Europe au bon moment, il aurait pu jouer dans de grands clubs, comme cela s’est d’ailleurs passé avec Ben Arfa. », a-t-il ajouté.

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