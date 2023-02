Son choix d’Angers, Equipe d’Algérie, CAN 2025 : Ghoulam se livre

Dans une interview accordée à l’émission sportive « beIN Center », le latéral gauche international Faouzi Ghoulam revient sur son choix du SCO Angers. Il parle de l’équipe d’Algérie ainsi que la candidature de notre pays pour accueillir la CAN-2025.

Victime des blessures à répétition, Faouzi Ghoulam avait quitté le SSC Naples au terme de la saison écoulée après la fin de son contrat. Après six mois de chômage, il a trouvé une pige lors du dernier mercato hivernal. En effet, il est revenu en Ligue 1 française pour rebondir en optant pour le SCO Angers.

Le joueur revient sur son choix de signer au club angevin. « Lors des dernières saisons avec Naples, je n’avais pas été épargné par la malédiction des blessures. Mais le destin en a voulu ainsi. Je crois en Dieu et j’accepte le sort qu’il m’a réservé. L’été passé, j’avais des touches avec plusieurs clubs, certes, mais je n’avais pas reçu une offre d’un qui répond à mes ambitions sportives. Aussi, j’avais pris tout mon temps pour renouer avec la compétition officielle. Je voulais prendre mon temps sur le choix de vie par rapport à ma famille et le choix de carrière, car à 32 ans on n’a plus les mêmes attentes que celles que l’on peut avoir à 20 ans ». Dira-t-il d’emblée.

Il affiche également ses ambitions avec sa nouvelle équipe. « Je tâcherai à enchainer les matchs et retrouver vite ma forme. Après plusieurs mois d’arrêt, ce n’est pas évident (…) J’ai aussi pour ambition de contribuer au maintien d’Angers en Ligue 1 ». A-t-il indiqué.

Ghoulam de retour en sélection ?

A 32 ans et en évoluant toujours dans le haut niveau, Faouzi Ghoulam peut prétendre à revenir en sélection. Mais, d’abord, continuer à enchainer les matchs avec Angers pour retrouver son meilleur niveau.

Interrogé par Vanessa Le Moigne si la sélection est toujours dans un coin de la tête, le joueur n’a pas fermé la porte pour un retour chez les Verts. « Pour le moment, le plus important pour moi est de retrouver ma forme et mon meilleur niveau. Après, on va voir ce que le destin nous réserve ». A-t-il répondu avec un grand sourire.

Qu’a dit Ghoulam de la candidature de l’Algérie pour la CAN-2025 ?

L’ex-latéral gauche des Fennecs a été également interrogé sur la candidature de l’Algérie pour accueillir la CAN-2025. Il se dit optimiste de voire la 35e édition de la compétition africaine se dérouler dans notre pays.

« Je pense que l’Algérie a montré lors du dernier CHAN qu’elle est capable d’accueillir n’importe quelle compétition. Franchement, les infrastructures dans le pays ont beaucoup évolué, ça fait vraiment plaisir. Et avec la grande progression de la sélection nationale, je pense que l’Algérie mérite d’accueillir la CAN-2025. Personnellement, je l’espère bien ». A-t-il conclut.