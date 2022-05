Son avenir, sa vie à Brest, sélection nationale : Belaïli dit tout

Youcef Belaïli a accordé une interview au quotidien régional Français de Bretagne «Le Télégramme». Il évoque son avenir et sa vie à Brest. Il s’adresse également aux supporters Algériens.

L’attaquant international Algérien parle de sa nouvelle vie à Brest. Il affirme qu’il commence à s’adapter en Bretagne mais aussi au sein de la formation du Stade Brestois. «Après un début difficile, je me suis bien adapté à ma vie à Brest mais aussi au sein de mon équipe. Le courant passe bien entre moi et mes coéquipiers ainsi qu’au staff technique. Les supporters m’apprécient beaucoup et cela a beaucoup facilité mon adaptation, ce qui s’est, d’ailleurs, répercuté d’une manière positive sur mon niveau », dira-t-il d’emblée.

Par la suite, il évoque son avenir. Il se dit ambitieux de rester en Ligue 1 Française, sans pour autant dévoiler le club qu’il endossera son maillot. «En toute modestie, j’ai les qualités pour jouer en Ligue 1. J’y resterai pour une autre saison, inchallah. J’ambitionne de marquer plusieurs buts et délivrer des passes décisives la saison prochaine». Le journaliste qui l’a interviewé lui a posé la question si ce sera avec le Stade Brestois, le joueur répondra avec un sourire : «Inchalah, pourquoi pas».

A rappeler que le père de Youcef, Hafid Belaïli qui est son agent en même temps, a révélé hier les noms des clubs de la Ligue 1 Uber Eats qui convoite son fils, en l’occurrence L’OGC Nice, le LOSC Lille et le FC Toulouse. Entre rester au Stade Brestois ou partir, l’Oranais, qui sera libre de tout engagement le mois prochain, n’a pas encore tranché. Mais une chose est sûre, il restera en Ligue 1 Française.

Son message pour les supporters Algériens

Youcef Belaïli fait parti l’un des joueurs de la sélection nationale qui étaient très affectés par l’élimination de la prochaine coupe du monde. Lors de son interview, il revient sur la désillusion du 29 mars dernier face au Cameroun.

«On aurait tant souhaité se qualifier pour la prochaine coupe du monde et rendre heureux notre peuple. Hélas, on a échoué. Tellement notre déception était grande qu’on a du mal à la surpasser », regrette-t-il.

Il s’adresse aux supporters Algériens, où il leur promet de rectifier le tir lors des prochaines échéances. «On fera de notre mieux pour se qualifier pour la prochaine coupe d’Afrique. On va continuer à travailler pour prendre part à la coupe du monde 2026. D’importantes échéances nous attendent où on va tout faire pour procurer de la joie à nos supporters », a-t-il conclut.