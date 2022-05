Son avenir à Man City et élimination de l’Algérie : Mahrez se confie

Dans une interview accordée au journal Saoudien «Arab News», Riyad Mahrez revient sur l’échec de la sélection nationale de se qualifier pour la prochaine coupe du monde au Qatar. Il évoque également son avenir où il affirme qu’il se sent à l’aise avec Manchester City, malgré les offres alléchantes qu’il a reçues de plusieurs cadors Européens.

A l’image de tous les joueurs de la sélection nationale, Riyad Mahrez est toujours sous la déception de l’élimination de la prochaine coupe du monde au Qatar après avoir perdu le match retour des barrages face au Cameroun (1-2), disputé le 29 mars dernier au stade Mustapha Tchaker de Blida. Il avoue que c’est le plus pire moment de sa carrière. A 31 ans, il aurait tant souhaité participer pour un deuxième mondial dans sa carrière.

« Je suis évidemment très déçu de ne pas aller à la Coupe du Monde avec mon pays. C’est la pire expérience de ma carrière », a-t-il confessé.

Ce qui a affecté le joueur, c’est bien évidemment la façon dont la sélection nationale a été éliminée. A dix secondes de la fin du match, les Camerounais ont assommé les Verts dans un scénario cruel. Mais il doit mettre cette désillusion aux oubliettes et se projeter désormais sur l’avenir. « C’était tellement désagréable. Le scénario a été très douloureux. Mais à la fin, je dois essayer d’oublier et d’aller de l’avant et essayer d’aider mon club à réaliser des choses ».

«Je me sens bien à City»

Alors que son contrat avec Manchester City arrive à son terme en juin 2023, Riyad Mahrez plane toujours le suspens concernant son avenir. Rempiler avec City ou aller monnayer son talent dans un autre championnat Européen, il n’a pas encore tranché.

Courtisé par les plus gros cadors du continent Européen, le capitaine de la sélection nationale pourrait finalement opter pour la stabilité en prolongeant son contrat avec les Citizens car il se sent très à l’aise dans son équipe actuelle. « Après quatre ans ici, j’ai plus d’expérience, je connais mieux mon corps, je sais tout, mes coéquipiers et le manager, donc c’est plus facile pour moi »., a-t-il confié.

Et d’ajouter: « Évidemment, la Ligue des champions est une très grande compétition. On essaie de faire de notre mieux et d’arriver en demi-finale, la dernière partie de la compétition et il faut être concentré. Nous allons tout donner pour passer », a-t-il indiqué.

Auteur d’une saison exceptionnelle avec Man City, Mahrez affirme qu’il aurait «pu encore faire mieux aussi, mais le plus important, c’est bien d’aider l’équipe à essayer de gagner et c’est ce que j’essaie de faire à chaque fois que je joue. », a-t-il conclut.