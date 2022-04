Somnolence et fatigue des élèves en classe : les parents mis en garde

Le mois du ramadan est spécial pour chaque musulman, c’est le mois le plus sacré de l’Islam. C’est le mois du jeun, de la piété de la sérénité. En Algérie comme dans les autres pays du monde islamique, il chamboule nos habitudes, mais pas toujours dans le bon sens.

Parmi les mauvaises habitudes, les enfants qui imitent les adultes en veillant tard. Si ce phénomène de société caractéristique au mois de ramadan peut être toléré en période de vacances, c’est loin d’être le cas durant l’année scolaire. En effet, cela peut avoir un impact négatif sur la santé physique et morale des enfants et par ricochet, sur leur rendement scolaire.

Des élèves s’endorment en classe

Constant l’état lamentable de bon nombre d’élèves dans les écoles dont certains s’endorment même en classe, plusieurs directions de l’éducation à l’instar de la wilaya de Médéa ont tiré la sonnette d’alarme pour mettre en garde en parents sur l’état de fatigue extrême constaté chez leurs enfants. Ledit département a même émis un communiqué exhortant les parents à obliger leurs enfants à se coucher tôt pour qu’ils puissent suivre les cours et éviter les problèmes de concentration.

Beaucoup de professeurs ont constaté depuis le début du mois, l’état de fatigue et de somnolence chez leurs élèves ce qui les empêchent de suivre les cours normalement. Certains enfants affirment veiller jusqu’au petit matin à regarder la télévision ou pire encore sur leurs smartphones.

Selon le communiqué, des réunions avec les professeurs ont été organisées pour résoudre ce problème afin de sensibiliser les parents et les élèves sur ce phénomène de société.

Début des examens dans 10 jours

Cette mise en garde intervient à une dizaine de jours de la période des devoirs du troisième trimestre annoncé par le ministère de l’Education national du 24 au 28 avril.

Après un congé de trois jours durant la dernière semaine du mois en cours qui coïncidera avec la fête du travail 1er mai et les deux journées de la fête d’Aïd El Fitr.

Pour rappel, la date des examens de la fin du cycle moyen BEM est fixée du lundi 6 au mercredi 8 juin prochain et l’examen du Baccalauréat du dimanche 12 au jeudi 16 juin. La semaine du 15 au 19 mai sera consacrée au déroulement des examens du BEM blanc et du BAC blanc.

Quant à l’examen de fin de cycle primaire, il ayant été annulé par le département de Abdelhakim Belabed.