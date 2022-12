Sommet sino-arabe : Benabderrahmane reçu par le Président chinois

En marge de sa participation en tant que représentant du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au Sommet arabo-chinois de coopération et de développement à Riyadh, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, s’est entretenu, ce vendredi 09 décembre 2022, avec le Président de la République populaire de Chine, Xi Jinping.

D’après un communiqué des services du Premier ministre, le Président chinois, Xi Jinping, a reçu, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, ce vendredi, à Riyadh, en marge de sa participation au Sommet sino-arabe de coopération et de développement, en sa qualité de représentant du Président Tebboune.

Lors de cette rencontre, « le Président chinois a salué hautement les relations de solidarité et de coopération historiques entre les deux pays », et a exprimé « sa satisfaction quant au niveau de la coopération bilatérale dans le cadre du partenariat stratégique algéro-chinois, signé par les deux parties en 2014 ».

En outre, « le Président Xi Jinping a fait part de la volonté de son pays d’approfondir et de diversifier ce partenariat pour l’étendre à de nouveaux domaines ». De plus, il a saisi l’occasion « pour saluer le rôle de l’Algérie dans la région, soulignant le soutien de la Chine à ses efforts pour instaurer la stabilité et promouvoir le développement ».

Enfin, « le Président chinois a chargé le Premier ministre de transmettre ses cordiales salutations au Président Tebboune, et ses félicitations pour la réussite du Sommet arabe et sa présidence du Conseil de la Ligue au niveau du Sommet, ainsi que son aspiration à le rencontrer dans le cadre d’une visite en Chine afin d’aller de l’avant dans le renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays ».

« L’Algérie partage avec la Chine une histoire commune », (le Premier ministre)

Pour sa part, « le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a d’abord transmis les salutations du Président Tebboune au Président chinois, ainsi que ses sincères félicitations pour sa réélection à la tête du Parti Communiste Chinois pour la troisième fois, ainsi que pour la réussite du sommet arabo-chinois, et sa détermination personnelle à travailler avec le Président chinois pour promouvoir les relations algéro-chinoises au plus haut niveau ».

Par ailleurs, « le Premier ministre est revenu sur l’histoire commune et riche en événements que partagent l’Algérie et la Chine », notant qu’elle « constitue une base solide pour incarner la volonté des dirigeants des deux pays d’approfondir ce partenariat stratégique existant et de servir les objectifs de développement socio-économiques dans le deux pays ».

Sommet sino-arabe à Riyadh : qu’a dit le Premier ministre ?

Dans son allocution prononcée lors de sa participation au Sommet sino-arabe de coopération et de développement, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a affirmé que « le renforcement des relations stratégiques entre le Monde arabe et la Chine contribuerait à l’émergence d’un monde multilatéral, loin des politiques individuelles et des visées d’hégémonie ». Et ce, notamment « ne marge du contexte actuel, marqué par la polarisation de l’ordre mondial et l’incapacité de l’ONU à résoudre les conflits dans notre région et dans le monde ».

Rappelant les liens historiques qui unissent les civilisations arabe et chinoise, le Premier ministre a assuré « le soutien de l’Algérie à cette initiative qui s’appuie sur les programmes de développement dans différents domaines », à l’instar « des infrastructures de base, des communications et de l’énergie ».

Sur un autre volet, « le Premier ministre a évoqué le Sommet arabe d’Alger et la proposition de créer un comité de contact et de coordination arabe en soutien à la cause palestinienne pour appeler à la tenue d’une Assemblée générale extraordinaire en vue d’attribuer à la Palestine la qualité de membre à part entière à l’ONU ». À cet effet, il a invité la Chine à « adhérer à cette démarche et à soutenir la position arabe ».