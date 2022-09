Sommet sino-arabe 2022 : Tebboune invité par la Chine

La Chine a affirmé qu’elle accorde une grande attention au développement des relations avec l’Algérie, et que durant de l’année en cours, les deux pays ont renforcé leur amitié, leur solidarité et leur coopération, et ont ainsi fait de nouveaux progrès importants dans leurs relations bilatérales. En précisant que la Chine développera le partenariat stratégique global entre les deux pays, révélant ainsi que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune sera invité à assister au sommet sino-arabe qui se tiendra en fin d’année.

Le Chargé d’Affaires à l’Ambassade de Chine en Algérie, Qian Jin, a passé en revue la coopération entre les deux pays et les perspectives de son développement. Il a déclaré dans un discours lors d’une cérémonie de réception, à l’occasion du 73e anniversaire de la fondation la République populaire de Chine, ce mardi 27 septembre, en présence des ministres des Finances et de l’Enseignement supérieur, et de plusieurs ambassadeurs comme l’Amérique, le Japon et la Russie, la confiance politique mutuelle reste forte, nos deux pays ont eu des entretiens de haut niveau contacts, et la Chine soutient l’Algérie pour rejoindre la grande famille des BRICS, révélant que « le sommet sino-arabe se tiendra à la fin de l’année et le président Tebboune sera invité à y participer »

Il a aussi confirmé que les deux pays continueront à « se soutenir mutuellement » concernant les questions d’intérêts vitaux et les préoccupations majeures des deux parties, protéger les droits et intérêts légitimes des pays en développement, promouvoir la justice et l’équité internationales et promouvoir le système international d’une manière plus juste et rationnelle.

La Chine compte donné une nouvelle impulsion au développement du partenariat entre les deux pays

Qian Jin a aussi évoqué l’effort chinois pour avancer vers un partenariat stratégique avec l’Algérie, et a déclaré : » Le mois prochain aura lieu le 20e Congrès du Parti communiste chinois. Ce Congrès se tiendra à un moment où la Chine entre dans une étape majeure de la construction intégrée d’un pays socialiste moderne, présentera un grand plan de développement de la Chine pour les cinq prochaines années et peut-être au-delà. La Chine offrira de nouvelles opportunités au monde à travers son développement. Je suis convaincu que cette conférence donnera une impulsion forte au développement du partenariat stratégique global entre la Chine et l’Algérie. »

En évoquant aussi un partenariat stratégique global pour l’Algérie, il a déclaré que l’Algérie et la Chine peuvent défendre ensemble leur droit de se développer et choisir leur voie de développement, construire ensemble un environnement international plus propice au développement, protéger ensemble les intérêts communs des pays et construire un partenariat mondial pour le développement.

Le Chargé d’Affaires à l’Ambassade de Chine en Algérie, Qian Jin a attiré l’attention sur les défis auxquels sont confrontés les deux pays, expliquant que « nos deux pays ont la responsabilité de promouvoir les valeurs communes de paix, de développement, d’équité, de justice, de démocratie et de liberté pour les êtres humains. Nos deux pays ont une responsabilité de construire un nouveau type de relations internationales.

Présence de la Chine en Algérie

Pour conclure, Qian Jin a donné quelques exemples pour démontrer la forte présence de la Chine en Algérie, notamment en disant : « La coopération pratique est fructueuse, car la Chine et l’Algérie ont travaillé activement pour mettre en œuvre les résultats de la huitième Conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine, et la coopération sanitaire a continué de s’approfondir, alors que le vingt-septième groupe a achevé la mission médicale chinoise en Algérie et continue de mettre en œuvre ses activités, et divers types de vaccins sont produits en grande quantité en Algérie par la société algérienne Saidal, en coopération avec la société chinoise Sinovac Biotech. »

En ajoutant que le Complexe Olympique d’Oran, construit par la société chinoise MCC, a contribué au succès retentissant des Jeux Méditerranéens, comme l’ont salué le président Tebboune et divers milieux algériens et étrangers, et que des sociétés chinoises telles que CSCEC Group et NORINCO Group ont contribué positivement au succès de la célébration du 60e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie.