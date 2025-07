Sommet national de la jeunesse : Tebboune promet un avenir politique aux jeunes

À l’occasion de la 63ᵉ célébration de l’indépendance de l’Algérie, le président de la République a adressé un message fort à la jeunesse algérienne, lu par le premier ministre à l’ouverture du « Sommet national de la jeunesse et de la participation politique », organisé au Centre international des conférences.

Placée sous le slogan « Par le leadership et l’innovation, nous contribuons à la prise de décision », cette rencontre nationale vise à faire le point sur les avancées réalisées en matière d’intégration des jeunes dans la vie politique et les efforts de l’État pour lever les obstacles à leur participation active dans les institutions et instances nationales.

Jeunesse et politique : un engagement devenu réalité

Dans son discours, Tebboune a rappelé que la création du Conseil supérieur de la jeunesse, structure consultative chargée de faire entendre la voix des jeunes auprès des institutions, marque une étape cruciale dans l’institutionnalisation du dialogue.

À cela s’ajoute la mise en place d’un ministère dédiée à la jeunesse, témoignant d’un engagement concret de l’État envers cette frange stratégique de la population.

« Les pas franchis pour l’inclusion des jeunes dans la gestion des affaires publiques sont porteurs d’espoir et suscitent la satisfaction », a affirmé le président, tout en insistant sur la nécessité pour les institutions d’accompagner cet élan d’engagement par plus d’ouverture.

Pour lui, l’intégration des jeunes ne peut se limiter à la sphère politique. Elle doit s’étendre également au domaine économique, à travers des mesures concrètes de soutien à l’entrepreneuriat, à l’insertion professionnelle et à l’innovation.

Une dynamique de développement au service de la citoyenneté

En parallèle, et dans le cadre des festivités marquant l’anniversaire de la souveraineté retrouvée, de différentes wilayas du pays connaissent une intense activité de développement local.

De nombreuses infrastructures ont été inaugurées ou sont en cours de réalisation dans des secteurs vitaux : santé, éducation, jeunesse, sports, hydraulique et aménagement urbain, selon un communiqué du ministère de l’Intérieur.

En matière de santé, de nouvelles polycliniques et hôpitaux ont vu le jour, en particulier dans les zones éloignées, afin de rapprocher les soins des citoyens.

Coté éducation, plusieurs établissements scolaires ont été ouverts pour anticiper la rentrée 2025-2026 et répondre à la forte croissance démographique.

Des infrastructures à destination des jeunes — stades de proximité, piscines, maisons de la culture — ont également été livrées, créant des espaces de formation, de loisir et d’épanouissement, notamment pour les jeunes des zones rurales et enclavées.