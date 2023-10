Sommet MAE pays africains – pays nordiques organisé pour la 1ère fois en Algérie

L’Algérie s’apprête à accueillir, du 16 au 18 octobre, la 20e session de la Réunion des ministres des Affaires étrangères des pays africains-pays nordiques. Sous le thème « Afrique-pays nordiques : renforcement du dialogue sur la base des valeurs communes », cette réunion marque un jalon important dans la diplomatie régionale et internationale.

En effet, la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays africains-pays nordiques qui aura lieu pour la première fois en Algérie. Elle a été instaurée en 2001, à l’initiative de feu Anna Lindh, ancienne ministre suédoise des Affaires étrangères. Cette édition se démarque par la participation « record » de près de vingt ministres des Affaires étrangères, de vice-ministres, de hauts responsables gouvernementaux des deux groupes et de dirigeants de l’Union africaine (UA).

Donc, la présence d’une trentaine de pays, comprenant les cinq pays nordiques (Suède, Danemark, Norvège, Finlande et Islande), ainsi que de nombreuses nations africaines représentant diverses régions du continent, promet une diversité d’opinions et de perspectives.

Renforcer le dialogue pour la paix et la sécurité

Cette réunion a pour objectif central de consolider le dialogue et la concertation entre les pays africains et leurs homologues nordiques. Les discussions porteront sur des questions cruciales liées à la paix et à la sécurité internationales, au développement durable et au partenariat économique. Les pays participants aspirent à renforcer leur coopération sur la scène internationale, notamment au sein de l’ONU, pour relever des défis pressants tels que le changement climatique, la migration croissante et le terrorisme transfrontalier.

Mais aussi, l’examen des moyens de promouvoir la coopération économique et commerciale. En effet, on appelle les pays nordiques à jouer un rôle clé en soutenant les pays africains dans la modernisation de leurs systèmes économiques pour faire face aux avancées scientifiques et aux évolutions technologiques.

La réunion se déroule dans un contexte international et régional marqué par des crises et des tensions, en particulier dans le voisinage proche de l’Algérie, au Sahel. Cela a entraîné une propagation de la pauvreté, de la famine et de la précarité, créant un terreau fertile pour le terrorisme et les groupes criminels organisés.

Par ailleurs, les consultations lors de cette réunion visent à aborder ces défis et à mobiliser les efforts de tous. Les pays nordiques, en tant qu’acteurs internationaux actifs dans la fourniture d’aides humanitaires à l’Afrique, ont un rôle essentiel à jouer dans cette dynamique.

Le programme de la session est ambitieux, avec de nombreuses activités prévues, dont trois conférences clés. La première se penchera sur la paix, la sécurité et la promotion du dialogue pour résoudre les conflits. La deuxième sera dédiée au partenariat économique entre l‘Afrique et les pays nordiques. Enfin, la troisième mettra en avant le renforcement de la coopération multilatérale entre les deux groupes au sein des organisations internationales, avec un accent particulier sur les Nations Unies.

L’Algérie : acteur de la paix et de la sécurité en Afrique

En outre, dans un monde où la jeunesse occupe une place de plus en plus importante dans la gestion des enjeux contemporains, une session spéciale sera consacrée à l’éducation en Afrique. Cette session verra la participation active des jeunes Africains ainsi que de leurs homologues nordiques. Mohamed Belhocine, Commissaire à l’Education, aux Sciences, aux technologies et à l’Innovation à l’Union africaine (UA), animera cette session. Les jeunes auront l’opportunité d’engager un dialogue interactif avec les ministres des Affaires étrangères des pays participants.

L’Algérie s’engage pleinement dans la réussite de cette réunion. Elle cherche à renforcer son rôle constructif à l’échelle mondiale et en Afrique en tant qu’acteur clé dans la promotion de la paix et de la sécurité. De plus, l’Algérie soutient activement les pays africains dans leur quête de développement. Sa position solide, en accord avec le droit international et les chartes de l’ONU et de l’UA, trouve un écho favorable parmi ses amis africains et les partenaires nordiques.

Pour conclure, la grande participation des pays nordiques, dont la politique étrangère se caractérise par sa neutralité sur de nombreuses questions, promet d’influer positivement sur les relations futures entre les deux groupes. Cette réunion historique offre ainsi un espoir de coopération accrue et d’une collaboration fructueuse pour un avenir meilleur.