Sommet Europe – Afrique : Lamamra face à de multiples enjeux

Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, va représenter l’Algérie dans les travaux sommet Europe – Afrique.

L’Algérie sera donc représentée non pas par le président Tebboune, mais par le chef de la diplomatie, Ramtane Lamamra, lors du sommet Union européenne – Union africaine qui se tient à Bruxelles et dont les travaux commencent demain jeudi jusqu’au vendredi 18 février.

Il est à noter que le président Macron, alors que les relations entre l’Algérie et la France étaient encore crispées, a invité le président Tebboune, suite à un entretien téléphonique, à pariciper à ce sommet qui sera présidé cette année par la France.

Sommet Europe – Afrique, quels enjeux ?

Plusieurs axes vont réunir les pays d’Afrique et ceux d’Europe lors de ce sommet qui va se tenir à Bruxelles. Une rencontre qui intervient au moment où la Russie et la Chine renforcent de plus en plus leur influence dans le continent noir au détriment de l’occident.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, le sommet est constitué de sept axes et se les participants se pencheront sur plusieurs points liés à « la sécurité, la paix, la bonne gouvernance, l’éducation, la formation professionnelle, les migrations, l’agriculture, le développement durable, les systèmes de santé et de la production de vaccins contre la Covid-19, les projets de développement, le soutien au secteur privé et l’intégration économique ».

Le département de Lamamra souligne que le rôle de l’Algérie lors de ce sommet sera de contribuer « à cristalliser une vision commune et réaliste » entre l’Afrique et l’Europe. Cette vision, poursuit le même communiqué, doit etre « basée sur la consultation » et devrait être « en accord avec les spécificités de chaque partie, pour arriver à des plans et programmes d’action conjoints qui profitent aux deux parties et ouvrent la voie à d’autres étapes qui renforceraient ce partenariat ».

L’Algérie soulignera également la nécessité pour l’Afrique de régler elle-même ses problèmes, et ce, « conformément à la perspective et aux initiatives adoptées par les pays africains dans leur environnement géographique et au sein de leurs institutions légitimes ».

Le Mali au cœur du sommet Europe – Afrique

L’avancée de l’ours russe qui a trouvé son pot de miel en Afrique suscite l’inquiétude des puissance européenne, et à leur tête la France, dont la politique interventionniste est pointée du doigt de plus en plus en Afrique.

Lors de ce sommet, les participants, représentants de pays européens et africains, vont se pencher sur la présence militaire au Sahel, en particulier au Mali, et ce, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Dans un communiqué, l’Élysée a pointé junte au pouvoir au mali et son rapprochement avec le groupe de mercenaires russes Wagner. “Il n’est pas concevable”, indique le communiqué de l’Élysée, de poursuivre un partenariat avec un pays “qui est aujourd’hui adossé à une milice et qui a recours à ces activités mercenariales”.

La France songe-t-elle à retirer ses troupes ? Rien n’est sûre. Le même communiqué affirme que « la question est ouverte, elle n’est pas tranchée. La présidence française fait également savoir qu’il y a « une volonté collective de rester engagé dans la durée au Sahel ». Selon la France, il a toujours des pays « demandeurs de davantage d’appui et de partenariat ».