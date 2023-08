Sommet des BRICS : Tebboune ne se rendra pas à Johannesburg

BRICS — Contrairement aux prévisions et aux spéculations des uns et des autres, le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, ne se rendra pas en Afrique du Sud pour prendre part au sommet des BRICS qui se tiendra à Johannesburg du mardi 22 août au jeudi 24 août 2023.

Le Chef de l’État a désigné, pour le représenter, le ministre des Finances, Laâziz FAID. C’est le concerné lui-même qui en a fait l’annonce hier (dimanche 20 août) à l’occasion de de la cérémonie de lancement de la nouvelle ligne aérienne Alger — Johannesburg.

Ce sommet qui réunira, en plus des Chefs de l’État des cinq pays membres (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), les représentants de plus de soixante (60) pays revêt une importance particulière en ce sens que les dirigeants du groupe trancheront la question de l’élargissement des BRICS à d’autres adhérents.

Pour rappel, l’Algérie fait partie d’un groupe de vingt-trois (23) pays qui ont officiellement formulé la demande pour intégrer les BRICS. En outre, le Président Tebboune a déclaré à CCTV que l’Algérie a demandé à rejoindre la Nouvelle Banque de Développement des BRICS, avec une première contribution à hauteur de 1,5 milliard de dollars.

Il s’agit donc là d’une décision que d’aucuns qualifient de « curieuse » sachant que l’Algérie a fait de l’adhésion aux BRICS, en tant que membre « observateur » d’abord, l’une de ses priorités pour 2023. D’ailleurs, les médias nationaux et internationaux s’interrogent sur les raisons de l’absence de Tebboune.