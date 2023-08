Sommet des BRICS : le représentant de Tebboune expose les objectifs de l’Algérie

Le ministre des Finances, Laaziz Faid est arrivé ce matin (lundi 21 août 2023) à Johannesburg (Afrique du Sud) pour participer au forum BRICS Outreach Plus. L. Faid prendra part aux travaux de la 15e session du Sommet des BRICS en qualité de représentant du président Tebboune.

« La participation de l’Algérie à ce forum traduit tout l’intérêt que les autorités du pays accordent au fait de contribuer à la réflexion autour des questions liées à la reprise face aux crises multidimensionnelles, au renforcement d’un multilatéralisme juste et à la réforme de la gouvernance mondiale », a souligné le ministère.

🔴 À LIRE AUSSI : Tebboune ne se rendra pas à Johannesburg pour le sommet des BRICS

Du reste, L. Faid rencontrera, à l’occasion du forum BRICS Outreach Plus, des responsables de pays membres et non membres des BRICS pour échanger sur les perspectives de coopération avec l’Algérie dans le cadre d’une reprise économique mondiale inclusive et d’un développement durable.

Pourquoi l’Algérie participe-t-elle au sommet des BRICS ?

Abordant la question des objectifs de l’Algérie derrière sa participation au sommet des BRICS, L. Faid dira : « Les thématiques qui seront débattues (…) témoignent de l’importance d’une action solidaire pour un système économique mondial plus réactif et plus juste, permettant de lutter contre les inégalités, d’accélérer la transition climatique et de renforcer les chances d’atteindre les objectifs du développement durable. »

En outre, le forum BRICS Outreach Plus (qui s’inscrit dans le cadre de la 15e session du Sommet des BRICS) se tiendra du mardi 22 août au jeudi 24 août 2023, et aura pour thème : « Partenariats pour une croissance accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif ».

🔴 À LIRE AUSSI : La banque des BRICS « favorable » à l’adhésion de l’Algérie

Par ailleurs, le forum réunira, en plus des dirigeants brésilien, russe, indien, chinois et sudafricain, des chefs d’État de 67 pays d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie et des Caraïbes, ainsi que plusieurs responsables d’organisations internationales et régionales.