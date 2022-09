Sommet de la Ligue arabe : Al-Sissi reçoit une invitation de Tebboune

Le ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra a remis, ce mardi 6 septembre, une invitation du président Abdelmadjid Tebboune à son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sissi pour assister au sommet arabe prévu à Alger les 1 et 2 novembre prochain.

Selon un communiqué du ministère, « en sa qualité d’envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, aujourd’hui, en Egypte, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a été reçu par le président de la République

« Au cours de l’entretien, le ministre a remis Lamamra au président égyptien une lettre d’invitation que lui a adressée son frère, le président Abdelmadjid Tebboune, pour participer aux travaux du 31e sommet arabe qui se tiendra en Algérie les 1 et 2 novembre 2022, et l’a informé à cette occasion, de ses sincères salutations et de son aspiration à continuer à travailler avec lui pour renforcer la coopération bilatérale et la consolidation de l’année de concertation et de coordination politique entre les deux pays frères. » Peut-on lire dans ce communiqué.

Al-Sissi salue les efforts de Tebboune pour la réussite du prochain Sommet de la Ligue arabe

Pour sa part, le Président Abdel Fattah al-Sissi a exprimé sa profonde gratitude à son frère, le Président Abdelmadjid Tebboune, louant ses efforts pour fournir les facteurs de succès du prochain sommet arabe, soulignant son souci de participer et de contribuer personnellement à soutenir ces efforts pour que cette importante réalisation arabe soit couronnée de résultats à la hauteur des aspirations des peuples arabes.

Le communiqué souligne : « Au cours de la rencontre, les relations historiques entre les deux pays et les deux peuples frères ont été passées en revue, les deux parties ayant exprimé leur satisfaction face au nouveau dynamisme dont témoigne la coopération bilatérale à la lumière des décisions prises par les dirigeants des deux pays lors de la visite du président Abdelmadjid Tebboune en Égypte au début de cette année. Les questions les plus importantes d’intérêt commun dans le monde arabe ont également été discutées. »