Sommet arabe d’Alger : Poutine adresse un message aux participants

L’Algérie organise le sommet arabe, qui s’ouvre ce mardi à Alger. Ce dernier a pour but de parvenir à un consensus dans plusieurs défis auxquels sont confrontés les pays arabes. Parmi les axes qui occupent une place centrale dans ce sommet. La cause palestinienne qui passe par l’une de ses plus difficiles étapes.

Le sommet arabe s’étalera sur deux jours, au cours desquels les participants espèrent trouver un tournant décisif dans la relance de l’action arabe.

À l’occasion de ce sommet, le président russe Vladimir Poutine a adressé un message aux participants à cet événement. Dans lequel il salue ses derniers et souligne le rôle important que jouent les pays nord africains et ceux du Moyen-Orient. Notamment, dans les changements politiques et économiques en cours dans le monde.

Vladimir Poutine s’adresse aux participants du sommet arabe

En effet, dans sa correspondance, Poutine estime que la constitution d’un monde multipolaire en termes de relations internationales est fondée sur la base des principes de justice, d’égalité. Mais aussi sur le respect des intérêts légitimes de chaque pays, lit-on dans le texte du président russe. Qui a été publié ce mardi matin par les médias russes.

Pour Poutine, les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, dont la population est estimée à hauteur de 500 millions, ont un rôle prépondérant la restructuration du monde.

Cependant, Vladimir Poutine estime que les problèmes militaires et politiques aux Moyen-Orient. Et au niveau de l’Afrique du Nord doivent être réglé sur la base d’un respect strict de la souveraineté. Et l’intégrité territoriale des pays.

Parmi ces problèmes, Poutine a cité les crises libyennes et syriennes, yéménites. Mais aussi, la cause palestinienne. Par ailleurs, pour renforcer la sécurité au niveau régional et global. La Russie se dit prête pour développer pleinement la coopération avec la ligue arabe, ainsi que l’ensemble de ses membres.