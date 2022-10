Sommet arabe : l’Algérie préside la réunion ministérielle du CESA

L’Algérie préside ce vendredi, 28 octobre 2022, la réunion du Conseil économique et social de la Ligue arabe (CESA) au niveau ministériel, préparatoire au Sommet arabe d’Alger prévu les 1er et 2 novembre prochains. D’ailleurs, la réunion se tient au niveau du Centre international des Conférences (CIC) Abdelatif Rehal dans la capitale.

En effet, les travaux de la réunion du Conseil économique et social de la Ligue arabe (CESA) au niveau ministériel ont débuté ce vendredi matin au Centre international des Conférences (CIC) d’Alger avec la participation du Secrétaire général (SG) de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, et des ministres arabes du Commerce.

Au cours de cette réunion, les ministres arabes du Commerce évoqueront la relance économique et sociale dans les pays arabes après la pandémie de la Covid-19. Mais aussi, la Grande zone arabe de libre-échange (GZALE). Les travaux de cette réunion du CESA porteront aussi sur l’établissement de l’Union douanière arabe, ainsi que de la vision arabe sur l’économie, les défis de la sécurité alimentaire et le développement agricole durable.

En outre, la réunion d’aujourd’hui permettra aux responsables arabes de passer en revue les efforts des pays membres dans le cadre de la mise en œuvre du plan du développement durable à l’horizon 2030 ainsi que la création du Centre arabe d’études sur l’autonomisation économique et sociale dans l’État palestinien et la stratégie de la promotion du travail de la femme.

Réunion du CESA : Rezig évoque la volonté de l’Algérie de développer la coopération arabe

Dans son allocution en marge de l’ouverture des travaux de la réunion du Conseil économique et social de la Ligue arabe (CESA) au niveau ministériel, le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a réaffirmé la volonté de l’Algérie de développer la coopération arabe conjointe dans les domaines du développement économique et social. Notant que cela permettra d’approfondir les liens entre les pays arabes à travers la réalisation de l’intégration souhaitée et le changement qualitatif pour servir les intérêts suprêmes de la nation arabe.

Lors de son intervention en sa qualité de président de la réunion, le ministre Rezig a aussi indiqué que l’Algérie allait œuvrer en vue de soutenir l’action arabe commune visant le bien-être des peuples à travers la Ligue arabe. D’ailleurs, il a aussi insisté sur la nécessité d’activer et d’approfondir l’intégration économique arabe et d’échanger les savoirs et les expériences réussies, en fixant les priorités et en se concertant sur les domaines d’action commune ayant un impact positif, rapide et tangible sur les peuples arabes.

De plus, le ministre du Commerce a fait part du souhait de l’Algérie à ce que cette réunion soit une opportunité pour promouvoir des projets arabes communs, avec l’adoption des nouvelles thématiques émises par les pays arabes et les organisations spécialisées et que les hauts responsables du CESA avaient préalablement approuvé lors de leur réunion préparatoire.

Dans ce même contexte, il convient de rappeler, qu’hier, s’est tenue la réunion préparatoire des délégués permanents et des hauts responsables du Conseil économique et social de la Ligue arabe (CESA), en prévision du Sommet arabe d’Alger, prévu les 1er et 2 novembre prochains. Ainsi, ce vendredi se tient la réunion du Conseil économique et social au niveau ministériel, alors que samedi et dimanche se tiendra la réunion des ministres arabes des Affaires étrangères.