Sommet arabe: la réunion des MEA aboutit a des « résultats consensuels »

En prévision de la 31e session du Sommet arabe prévue les 1er et 2 novembre prochains, les travaux de la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères arabes se sont poursuivis ce dimanche, 30 octobre 2022, au Centre international des conférences (CIC) Abdelatif-Rahal à Alger.

En effet, les ministres des Affaires étrangères arabes ont repris aujourd’hui, à huis clos, les travaux de leur réunion qui s’est conclue par l’adoption de l’ensemble des projets inscrits à l’ordre du jour en vue de les porter au niveau du Sommet des Chefs d’États arabes.

Ainsi, au cours de cette réunion, qui s’est étalée sur deux jours, les participants ont examiné le projet de l’ordre du jour du Conseil de Ligue au niveau du sommet. Mais aussi un projet de résolution sur la sécurité alimentaire arabe ainsi qu’un autre projet de résolution sur les travaux émanant de la réunion du Conseil économique et social.

Au cours de cette réunion, les ministres des Affaires étrangères arabes ont appelé « à faire du Sommet arabe d’Alger un rendez-vous pour engager une action décisive vers l’unification des positions arabes et permettre au monde arabe de retrouver la stabilité ».

Sommet arabe d’Alger : ce qu’a dit Ramtane Lamamra

Dans une allocution prononcée ce dimanche 30 octobre, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a mis en avant « les résultats des concertations riches et approfondies tenues » lors de la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères arabes, en prévision de la 31e session du sommet arabe.

En outre, le chef de la diplomatie algérienne a tenu « à remercier les participants pour leur patience et leurs apports ainsi que l’esprit positif et constructif qui a caractérisé les concertations et qui a permis de parvenir à des résultats consensuels ». Notant que ces résultats « faciliteront le travail des dirigeants arabes » les 1er et 2 novembre prochains à Alger.

D’ailleurs, il convient de rappeler qu’au premier jour de la réunion, l’Algérie avait pris la présidence du Sommet arabe au niveau du Conseil des ministres des Affaires étrangères, succédant à la Tunisie qui avait présidé la 30ᵉ session du Sommet. À cet effet, le ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, a pris la présidence de la session, en succession à son homologue tunisien, Othman Jerandi.