Sommet arabe-islamique : Tebboune plaide pour des sanctions contre l’occupation israélienne

À l’ouverture du Sommet arabe-islamique extraordinaire, un message fort du président algérien Abdelmadjid Tebboune a été lu par son ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Dans cette lettre, le chef de l’État a dénoncé l’agression israélienne contre le Qatar, la qualifiant d’attaque contre l’ensemble du monde arabe et musulman.

Le président Tebboune a souligné que la sécurité collective des nations arabes et islamiques constitue un tout indivisible. Selon lui, l’attaque israélienne ne vise pas seulement Doha, mais porte atteinte à la dignité, aux droits et aux valeurs communes de tous les peuples de la région. « Ce qui touche le Qatar touche l’ensemble de la Oumma », a-t-il martelé.

Sommet arabe-islamique extraordinaire : Tebboune appelle à l’unité face à l’agression israélienne contre le Qatar

Face à cette situation, Tebboune a affirmé la solidarité pleine et entière de l’Algérie envers le Qatar, sur les plans politique, gouvernemental et populaire. Alger soutient ainsi toutes les décisions que Doha jugera nécessaires pour défendre sa souveraineté, protéger ses citoyens et préserver l’intégrité de son territoire.

Le président algérien a mis en garde contre la gravité de la conjoncture au Moyen-Orient. Pour lui, le moment est critique et constitue un tournant historique. Il a accusé Israël de ne respecter aucune limite, ni au droit international, ni aux règles les plus élémentaires de coexistence. Selon Tebboune, la sécurité de l’État hébreu est systématiquement recherchée au détriment de celle des autres, au prix d’une instabilité généralisée et d’un engrenage sans fin de violence et de destruction.

Il a également rappelé que, depuis le début de l’année, Israël a multiplié les agressions contre plusieurs pays de la région : Liban, Syrie, Yémen, Iran et désormais Qatar, tout en poursuivant son offensive meurtrière contre le peuple palestinien à Gaza. Tebboune a dénoncé une stratégie expansionniste visant à redessiner les frontières régionales, sous le prétexte d’un projet de « Grande Israël ».

« Ce qui touche le Qatar touche toute la région » : le message fort de Tebboune

Le président a salué la tenue récente d’une réunion du Conseil de sécurité, organisée à l’initiative de l’Algérie et soutenue par de nombreux pays amis et alliés, qui a mis en lumière une solidarité croissante de la communauté internationale envers le Qatar. Pour lui, cette mobilisation traduit une évolution significative : le monde n’est plus silencieux face aux exactions israéliennes et appelle désormais à des mesures concrètes de sanction et de dissuasion.

En conclusion, Tebboune a exhorté les pays arabes et islamiques à s’unir et à transformer cette prise de conscience mondiale en actions concrètes. L’objectif : mettre un terme à l’arrogance de l’occupation israélienne, rendre justice aux peuples de la région et s’attaquer aux racines profondes du conflit.