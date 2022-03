Sommet arabe en Algérie : Tebboune fixe les dates

La réunion du Conseil de la Ligue des Etats arabes vient d’approuver, ce mercredi 9 mars 2022, la proposition algérienne du Président de la République M. Abdelmadjid Tebboune, qui consiste à ce que le sommet arabe soit programmé les 1er et 2 novembre de l’année en cours en Algérie.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères : Aujourd’hui, les ministres arabes des Affaires étrangères réunis au Caire dans le cadre de la session ordinaire du Conseil des ministres ont adopté la décision du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, concernant la date de la tenue Sommet arabe qui sera accueilli par l’Algérie, qui aura lieu les 1er et 2 novembre 2022, une date qui coïncide avec le 68e anniversaire du déclenchement de la Guerre de la Révolution Algérienne.

Dans ce communiqué il est précisé qu’au cours de cette session, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, M. Ramtane Lamamra, a fait un exposé sur les résultats les plus importants des consultations menées par le Président de la République avec ses frères arabes, directement ou par l’intermédiaire de ses envoyés spéciaux, soulignant la symbolique de la date choisie pour le sommet comme une histoire complète consacrée au ralliement des pays et des peuples arabes et leur solidarité avec la glorieuse révolution algérienne et les implications importantes qu’elle a sur l’adhésion des pays arabes à des valeurs de lutte commune pour la libération et la possession des éléments pour l’autodétermination, en particulier au milieu des défis croissants imposés par les tensions dangereuses et accélérées sur la scène internationale.