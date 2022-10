Sommet arabe d’Alger : Tebboune invite le président du Parlement arabe

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé une invitation au président du Parlement arabe, Adel ben Abderrahman Al-Assoumi, à assister aux travaux du Sommet arabe qui se tiendra les 1er et 2 novembre de l’année en cours, à Alger.

Pour sa part, le président du Parlement arabe a affirmé que l’accueil par l’Algérie du Sommet arabe incarne les efforts inlassables déployés par le président Abdelmadjid Tebboune pour soutenir et défendre les enjeux de la nation arabe dans toutes les enceintes régionales et internationales.

De plus, Al-Assoumi a exprimé sa pleine confiance en la capacité de l’Algérie à faire des activités du prochain Sommet arabe un succès et à atteindre les résultats souhaités d’une manière qui réponde aux espoirs et aux aspirations du peuple arabe.

Le président du Parlement arabe prononcera un discours en présence des dirigeants arabes

Il a également souligné que le prochain Sommet arabe est d’une importance exceptionnelle dans le temps et dans l’espace, car sa convocation intervient à un moment crucial où les pays arabes font face à des défis qui s’accroissent, et que ces défis nécessitent plus que jamais d’accélérer le rythme des négociations arabes la coopération et la solidarité et pousser le processus d’action arabe commune pour faire face aux défis régionaux et internationaux et assurer un avenir. Mais aussi pour assurer un avenir meilleur aux générations actuelles et futures et pour réaliser les espoirs et les aspirations du peuple arabe en matière de sécurité, de développement et de stabilité.

Le président du Parlement arabe, Adel ben Abderrahman Al-Assoumi, prononcera un discours devant les dirigeants arabes, dans lequel il mettra l’accent sur le rôle des parlementaires arabes dans le soutien aux efforts déployés par les dirigeants pour renforcer la solidarité arabe, défendre les problèmes de la nation arabe et renforcer les mécanismes de coopération et l’intégration entre les pays arabes à tous les niveaux.