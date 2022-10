Sommet arabe d’Alger : Tebboune invite le président de la Somalie

Le président de la république, Abdelmadji Tebboune a adressé une invitation au président de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, pour participer aux travaux du Sommet Arabe d’Alger, qui aura lieu les 1er et 2 novembre de l’année en cours.

C’est le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, reçu mercredi à Mogadiscio, en qualité d’envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, par le président de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, à qui il a remis la lettre d’invitation adressée par le Président Tebboune pour participer aux travaux du Sommet arabe qu’abritera l’Algérie début novembre 2022, a indiqué un communiqué rendu public par le ministère, ce mercredi 5 octobre 2022.

Le président somalien confirme sa participation au Sommet arabe d’Alger

De son côté, le président de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud a confirmé sa « participation personnelle au prochain sommet arabe, à la tête d’une délégation de haut niveau, affirmant le soutien de la République fédérale de Somalie aux efforts de l’Algérie pour assurer le succès de cet important rendez-vous arabe ».

Il a aussi exprimé « sa grande joie et sa fierté d’être présent en Algérie, d’autant que le sommet arabe se tiendra sur la terre des triomphes, et coïncidera avec l’anniversaire historique du déclenchement de la Guerre de libération algérienne ».

Enfin, le président somalien a chargé également M. Bouslimani de remettre un message écrit qu’il a adressé au président Tebboune et de lui transmettre ses sincères salutations fraternelles, ajoutant que sa participation au sommet d’Alger lui « permettra d’avoir des discussions approfondies avec son frère le président Abdelmadjid Tebboune sur les moyens de renforcer et de promouvoir les relations qui unissent les deux pays et deux peuples frères », ajoute cette même source.