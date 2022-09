Sommet arabe d’Alger: Tebboune adresse une invitation au Roi du Bahreïn

Ce jeudi 15 septembre 2022, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé une invitation officielle au Roi de Bahreïn, Hamed ben Issa Al Khalifa, pour participer aux travaux de la 31e session ordinaire du Sommet arabe, qui se tiendra à Alger les 1er et 2 novembre de l’année en cours.

L’invitation officielle a été remise par le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, en sa qualité d’envoyé spécial du président de la République. Ce dernier a été reçu à Manama par le représentant particulier du Roi, Mohamed Ben Mebarek El Khalifa.

Tebboune invite le Sultan d’Oman

Ce mercredi 14 septembre 2022, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait invité le Sultan d’Oman, Haïtham ben Tariq à participer à la 31e session ordinaire du Conseil du sommet arabe. Qui se tiendra en Algérie les 1er et 2 novembre 2022.

La lettre d’invitation a été remise par le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, en sa qualité d’envoyé spécial du président de la République. C’était lors de sa réception à Mascate par Son Altesse Sayyid Asaad bin Tariq Al Said, Vice-Premier Ministre chargé des relations internationales et des affaires de coopération et Représentant spécial de Sa Majesté le Sultan d’Oman.