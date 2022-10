Sommet arabe d’Alger : présence de l’Emir du Qatar confirmée

Salem Mubarak Al Shafi, Représentant permanent de l’Etat du Qatar auprès de la Ligue des Etats arabes, a affirmé que la participation de l’Emir de l’Etat du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, aux travaux du 31ème Sommet arabe ordinaire en Algérie, reflète la force des relations qui le lient avec le président Abdelmadjid Tebboune, et découle de son souci de renforcer la consolidation des relations qataro-algériennes à tous les niveaux, et de la volonté des dirigeants des deux pays pour le succès du Sommet arabe et le renforcement de l’action arabe commune et de la solidarité arabe face aux défis.

Dans des déclarations exclusives à l’agence de presse du Qatar, le porte-parole a noté que l’État du Qatar a toujours été à l’avant-garde de tout effort ou initiative visant à unir les rangs arabes, à alléger les souffrances des vulnérables et à mener un débat constructif efficace sur les questions de préoccupation pour la région.

Le Représentant permanent de l’État du Qatar auprès de la Ligue des États arabes a félicité les dirigeants, le gouvernement et le peuple de l’Algérie sœur à l’occasion du soixantième anniversaire de la révolution de libération, « qui a été un exemple et un phare à suivre pour les pays dans la réalisation de leur liberté et de leur indépendance. »

Quels dossiers traitera le Sommet arabe ?

Sur les dossiers les plus importants présentés aux dirigeants arabes lors de leur 31e sommet, le représentant permanent de l’État du Qatar auprès de la Ligue arabe a déclaré : « Il ne fait aucun doute que nous traversons une période politique chargée aux niveaux régional et international. »

Il a expliqué qu’il y avait de nombreux dossiers politiques, économiques et sociaux à l’ordre du jour, y compris des points permanents qui sont au premier plan de la cause palestinienne et des développements récents dans les territoires occupés, ainsi que des développements en Libye, en Syrie, en Irak, au Yémen et au Soudan, ainsi que d’autres dossiers en relation avec la coopération économique et aux échanges commerciaux arabes.

Le représentant permanent du Qatar salue l’accord de réconciliation palestinien parrainé par l’Algérie

Salem Mubarak Al Shafi, le représentant permanent de l’État du Qatar auprès de la Ligue des États arabes, n’a pas manqué de saluer l’accord de réconciliation palestinien récemment parrainé par l’Algérie sœur, et a déclaré : « Ce n’est pas nouveau pour l’Algérie, qui est toujours désireuse de soutenir les frères en Palestine et défendre leur cause, et avait auparavant déclaré l’indépendance de l’État de Palestine lors du sommet de la Ligue arabe organisé par l’Algérie en 1988.

Il a ajouté : « Nous attendons au sommet d’Algérie plus de soutien arabe à la cause palestinienne et au droit du peuple palestinien d’établir son État indépendant et souverain aux frontières du 4 juin 1967, avec Al-Qods Al-Sharif comme capitale. »

En ce qui concerne le traitement par le Sommet arabe des défis économiques internationaux actuels, il a expliqué qu’il y a de nombreux points liés à la coopération économique et commerciale arabe qui seront discutés lors du sommet, compte tenu de l’extrême importance de ce dossier, surtout avec les avertissements successifs d’experts sur la récession économique mondiale, dont ils pensent que le monde est à l’aube, et les préoccupations concernant l’inflation et la sécurité alimentaire, qui nécessitent beaucoup d’efforts dans ce domaine pour parvenir à plus de coopération, de coordination et d’intégration arabes pour les affronter, les contenir et réduire au maximum leurs effets, soulignant que « le sommet arabe est sans doute la meilleure occasion pour cela ».