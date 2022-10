Sommet arabe d’Alger : Mohammed Ben Salmane sera absent

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu ce samedi 22 octobre 2022, durant la soirée, un appel téléphonique de l’Émir Mohammed Ben Salmane, Prince héritier et président du Conseil des ministres du Royaume d’Arabie Saoudite, lors duquel il s’est excusé de ne pas pouvoir participer au Sommet arabe devant se tenir à Alger les 1er et 2 novembre prochains, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République. Selon la même source, le prince héritier, devant suivre les recommandations des médecins qui lui déconseillent les voyages, ne sera donc pas présent à ce rendez-vous.

« Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, ce soir, un appel téléphonique de son frère, son Altesse l’Émir Mohammed Ben Salmane, Prince héritier et président du Conseil des ministres du Royaume d’Arabie Saoudite, pays frère, lors duquel il s’est excusé de ne pas pouvoir participer au Sommet arabe devant se tenir le 1er novembre à Alger, conformément aux recommandations des médecins qui lui déconseillent les voyages », peut-on lire dans le communiqué de la Présidence de la République.

En ajoutant que : « Pour sa part, Monsieur le Président a dit comprendre la situation et regretter l’empêchement du Prince héritier, son Altesse l’Émir Mohammed Ben Salmane, lui exprimant ses vœux de santé et de bien-être, et que le Royaume d’Arabie Saoudite, pays frère, sera présent avec nous en toutes circonstances ».

Les dirigeants arabes conviés à prendre part au Sommet arabe d’Alger les 1er et 2 novembre

En effet, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait dépêché ses Envoyés spéciaux dans les capitales arabes afin de remettre ses invitations officielles aux dirigeants arabes les conviant à participer aux travaux de la 31ᵉ session ordinaire du Sommet arabe qui aura lieu à Alger les 1er et 2 novembre prochains.

D’ailleurs, les dirigeants des pays arabes avaient répondu favorablement aux invitations du Président Tebboune, confirmant leur présence et leur participation à ce Sommet, estimant que ce rendez-vous « sera exceptionnel et historique ».

Pour rappel, le dernier dirigeant invité en date est le Président de la République fédérale des Comores, Azali Assoumani. Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Yacine Hamadi, avait remis l’invitation officielle du Président Tebboune à son homologue comorien qui avait confirmé sa « participation personnelle » au Sommet d’Alger.

Le premier dirigeant arabe à recevoir l’invitation du Président Tebboune n’est autre que le Président de l’État de Palestine, Mahmoud Abbas. D’ailleurs, c’est le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, qui lui avait remis l’invitation en mains propres au Caire en Égypte.

Outre les dirigeants arabes, le Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, a aussi convié le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU), Antonio Guterres, à prendre part aux travaux du 11e Sommet arabe que l’Algérie s’apprête à accueillir en sa qualité d’invité d’honneur. En marge de la tenue de la 77e Assemblée générale (AG) des Nations Unies (ONU) à New York (États-Unis), Ramtane Lamamra avait remis l’invitation du Président Tebboune à Guterres qui n’avait pas manqué de confirmer sa présence au Sommet d’Alger.