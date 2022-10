Sommet arabe d’Alger : Lamamra continue de recevoir ses homologues

Les travaux de la Réunion des ministres arabes des Affaires étrangères débuteront samedi au Centre international des conférences (CIC) Abdelatif-Rahal (Alger) en prévision du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet, prévu les 1er et 2 novembre prochains.

En marge de ces travaux depuis hier, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a reçu et s’est entretenu avec plusieurs de ses homologues arabes, dont ses homologues libyenne, palestinien, libanais, irakien et comorien.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger Ramtane Lamamra a reçu aujourd’hui, samedi 29 octobre 2022, au Centre international de conférences Walid bin Abdul Karim Al-Khuraiji , vice-ministre des Affaires étrangères du Royaume d’Arabie saoudite.

De plus le chef de la diplomatie algérienne, Ramtane Lamamra, a aussi reçu aujourd’hui le ministre d’État aux Affaires étrangères du Qatar, Sultan bin Saad al-Muraikhi, qui est en visite en Algérie dans le cadre de sa participation à la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères pour le Conseil de la Ligue des États arabes au sommet. Mais aussi son homologue Mauritanien, Mohamed Salem Ould Merzouk et le ministre des Affaires Etrangères de l’Egypte, Sameh Choukri.

Lamamra enchaine les entretiens avec ses homologues arabes

Hier, le vendredi 28 octobre 2022, le ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, s’était entretenu avec son homologue koweïtien, Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah. À l’issue de cette rencontre, le ministre koweïtien des Affaires étrangères a affirmé « être convaincu des résultats positifs qu’apportera le Sommet arabe d’Alger aux peuples arabes ».

Le Chef de la diplomatie algérienne a aussi rencontré son homologue tunisien, Othman Jerandi, avec qui il a eu des échanges de points de vue concernant les travaux du prochain Sommet arabe. D’ailleurs, le ministre tunisien des Affaires étrangères n’a pas manqué l’occasion pour assurer que « son pays serait heureux de remettre le flambeau au Président de la République, Abdelmadjid Tebboune ».

De plus, Lamamra s’est entretenu avec son homologue libanais, Abdallah Bou Habib, qui a tenu à remercier l’Algérie pour l’unification des rangs palestiniens. Il a également reçu au CIC d’Alger son homologue de l’Union des Comores, Dhoihir Dhoulkamal. Mais aussi son homologue d’Irak, Fouad Hussein, ainsi que son homologue de Libye, Najla Al-Mangoush.