Sommet arabe 2022: Tebboune invite le président du Sénégal et de l’UA

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a invité le président de la République du Sénégal, Macky Sall, à assister au sommet arabe d’Alger les 1er et novembre 2022, en tant qu’invité d’honneur, en sa qualité de président en exercice de l’Union africaine.

C’est ce vendredi 23 septembre 2022, que le ministre des Affaires étrangères Ramtane Lamamra a remis une lettre d’invitation au président sénégalais en marge de leur participation aux travaux de la 77ème session de l’Assemblée générale des Nations unies.

Le président Macky Sall a exprimé sa « profonde gratitude et sa reconnaissance à son frère, le président Abdelmadjid Tebboune, pour sa généreuse invitation, qui marque l’adhésion de l’Algérie à sa profondeur stratégique africaine et son ferme engagement à renforcer le partenariat arabo-africain ».

Dans le même contexte, le président sénégalais a affirmé, « son acceptation de l’invitation avec toute la fierté et son souci de participer personnellement aux travaux du sommet et de soutenir les efforts déployés par l’Algérie pour construire des ponts de coopération et de solidarité entre les pays arabes et Espaces africains. »