Sommet arabe 2022 : le Sultan d’Oman reçoit une invitation de Tebboune

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a invité le Sultan d’Oman, , Haïtham ben Tariq à participer à la 31e session ordinaire du Conseil du sommet arabe. Qui se tiendra en Algérie les 1er et 2 novembre 2022.

Le communiqué de la présidence indique également que la lettre d’invitation a été remise par le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, en sa qualité d’envoyé spécial du président de la République. C’était lors de sa réception à Mascate par Son Altesse Sayyid Asaad bin Tariq Al Said, Vice-Premier Ministre chargé des relations internationales et des affaires de coopération et Représentant spécial de Sa Majesté le Sultan d’Oman.

Le Sultan d’Oman confirme sa participation au Sommet de la ligue arabe

Le ministre de l’Énergie et des Mines a fait part lors de la réunion des souhaits du président Tebboune pour qu’Oman participe au prochain sommet arabe. Et sa contribution à l’enregistrement du consensus arabe et à la promotion de l’action arabe commune.

D’autre part, Son Altesse a affirmé la participation du Sultanat d’Oman au Sommet arabe qui se tiendra à Alger dans un contexte arabe et international. Qui nécessite plus que jamais compréhension et compromis. Affirmant ses plus sincères salutations fraternelles au Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.