Sommet arabe 2022 : l’Algérie est prête, selon Lamamra

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, est arrivé à New York pour prendre part à la tête de la délégation algérienne, au segment de haut niveau de la 77e session de l’Assemblée générale de l’ONU, a indiqué hier, un communiqué du ministère.

Ce mardi 20 septembre 2022, lors de la réunion consultative des ministres arabes des Affaires étrangères à New York, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a souligné les efforts déployés par l’Algérie pour achever les préparatifs nécessaires à la tenue d’un sommet arabe réussi qui contribue à unir les pays arabes et à renforcer leur voix sur la scène internationale, ainsi que sa contribution à relever les défis mondiaux actuels.

Un communiqué du ministère des Affaires étrangères a indiqué qu’au cours de la réunion a vu la participation du Secrétaire général de la Ligue, Ahmed Aboul Gheit. Au cours de cette dernière, les discussions ont porté sur les questions les plus importantes de l’Assemblée générale des Nations Unies qui concernent la question arabe, en particulier la question palestinienne.

Lamamra met en avant les efforts de l’Algérie pour préparer le sommet arabe d’Alger

Enfin, le communiqué indique aussi que le ministre des Affaires étrangères a eu des entretiens bilatéraux avec ses homologues de Norvège, de Guinée-Bissau, de Libye, de Serbie et d’Erythrée. Les entretiens ont porté sur les sujets les plus importants à l’ordre du jour de la présente session de l’Assemblée générale dans le contexte des développements rapides sur la scène internationale et des défis qu’ils posent.