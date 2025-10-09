L’Algérie se qualifie pour la Coupe du monde 2026 : Mahrez magistral

C’est fait ! L’équipe d’Algérie a validé son billet qualificatif pour la Coupe du monde-2026, après s’être imposée sans forcer face à la Somalie au stade Miloud Hadefi d’Oran (3-0), au terme d’un match où Riyad Mahrez a livré une masterclass. La sélection nationale jouera son cinquième Mondial de son histoire.

Pour revenir à la physionomie de la rencontre, les Verts vont vite rentrer dans le vif du sujet. Sept minutes après le coup d’envoi, Amoura réussira à ouvrir le score d’une frappe suite à un centre de Mahrez.

Les protégés de Petkovic poursuivent leurs assauts et leurs efforts seront récompensés par un second but. Sur un centre de Hadjam sur le côté gauche, Mahrez fait un bon contrôle pour ensuite mettre le cuire au fond des filets d’une bonne frappe (19′).

Après ce but, le rythme du match va baisser d’un cran. Côté Somalie, pas de riposte, tandis que les Algériens continuent à bien gérer les débats, sans pour autant créer la moindre occasion dangereuse.

Le score restera de deux buts à zéro en faveur des nôtres jusqu’au coup de sifflet de l’arbitre qui renvoie les 22 acteurs aux vestiaires.

Les Verts dominent largement la 2e mi-temps

Après la pause citron, les Fennecs vont poursuivre leur pression. Le même Mahrez revient pour être derrière le troisième but. Après s’être déjoué d’un défenseur somalien, il fait un centre et Amoura d’une jolie tête aggrave la marque (57′).

En menant par trois buts à zéro, Valdimir Petkovic opère des changements afin d’accorder une chance au maximum des joueurs. Il incorpore Belaïli, Hadj Moussa, Maza, Gouiri et Benzia, mais aucun d’entre eux ne réussira à trouver le chemin des filets.

Les Verts continuent à bien gérer la suite de la rencontre, en la dominant au long et au large, face aux Somaliens qui se contentent de défendre et subir la pression des Algériens. On s’attendait à d’autres buts, en vain.

Le score est toujours de trois buts à zéro, rien ne va changer au tableau d’affichage jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre. Ainsi, l’équipe d’Algérie assure la qualification pour la Coupe du monde-2026, à une journée de la fin des éliminatoires. Elle va participer au Mondial pour la cinquième fois de son histoire, à la grande joie des supporters algériens qui ont déclenché les grandes festivités après la fin du match.

L’homme du match, c’est incontestablement Riyad Mahrez. Buteur et double-passeur, le capitaine aura été le grand artisan de la victoire, synonyme de la qualification.

Lors de la dernière journée des éliminatoires, la sélection nationale accueillera l’Ouganda le 14 octobre au stade Hocine Aït-Ahmed de Tizi-Ouzou. Un match sans enjeu pour la bande à Petkovic, certes, mais elle fera en sorte de le remporter afin d’achever les éliminatoires sur une bonne note. Un match qui servira au technicien bosniqaue comme un bon test de préparation en prévision de la CAN-2025.