Somalie – Algérie : le lieu du match enfin connu (officiel)

C’était dans l’air, c’est désormais officiel. La Somalie accueillera l’Algérie en… Algérie. L’information a été confirmée cet après-midi par la Fédération algérienne de football.

C’est lors de la prochaine date FIFA du mois d’octobre que l’équipe d’Algérie achèvera les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Elle affrontera respectivement la Somalie et l’Ouganda.

Domiciliation du match Somalie – Algérie

Lors de la 9e journée des éliminatoires, c’est la Somalie qui reçoit. Mais beaucoup de choses ont été dites à propos de la domiciliation de la rencontre puisque l’adversaire des Verts ne dispose pas d’un stade homologué dans son pays. Comme il fallait s’y attendre, le match aura bel et bien lieu en Algérie, suite à un accord entre les fédérations des deux pays.

C’est cet après-midi que la Fédération algérienne de football (FAF) a confirmé l’information sur son site officiel. En effet, Somalie-Algérie aura lieu au stade Miloud Hadefi le 9 octobre prochain. La Somalie aura également l’avantage de recevoir le Mozambique lors de la dernière journée des éliminatoires, toujours en Algérie.

Leader du groupe G, la sélection nationale a besoin de trois points seulement pour valider son billet qualificatif pour le Mondial américain. Affronter la Somalie en Algérie constitue une aubaine pour assurer la qualification avant même la dernière journée.

Algérie-Ouganda, le 14 octobre à Tizi-Ouzou

Quant au match de la dernière journée des éliminatoires, à l’occasion de la réception de l’Ouganda, il se déroulera au stade Hocine-Ait Ahmed de Tizi-Ouzou. Il est programmé pour le mardi 14 octobre à 17h00 heure locale (16h GMT).

Cette confrontation intervient cinq jours après le match contre la Somalie, offrant ainsi au sélectionneur Vladimir Petkovic une fenêtre d’opportunité idéale pour peaufiner sa stratégie. Le technicien dispose d’un temps précieux pour travailler sur différentes combinaisons tactiques avec son effectif.

Le timing de ce match apparaît particulièrement favorable, permettant au staff technique d’envisager un renouvellement partiel du groupe. Cette période intermédiaire pourrait être mise à profit pour intégrer de nouveaux joueurs et expérimenter de nouveaux schémas de jeu.

Le choix du stade de Tizi-Ouzou, véritable bastion du football algérien, promet une ambiance électrique pour cette rencontre internationale. Les supporters des Verts auront à cœur de porter leur équipe vers la victoire dans cette enceinte mythique du football algérien.

L’engouement autour de ces matchs est palpable et les supporters algériens espèrent voir leur équipe nationale briller lors de ces deux dernières rencontres cruciales pour la qualification à la Coupe du monde 2026.

