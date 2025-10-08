Somalie – Algérie : A quelle heure et sur quelles chaines voir le match ?

L’équipe d’Algérie est à 90 minutes de la Coupe du monde-2026. Une victoire ce jeudi face à la Somalie lui suffira pour valider son billet qualificatif pour le Mondial américain.

Les regards des supporters algériens seront rivés ce jeudi vers le stade Miloud Hadefi d’Oran, qui abritera le match Somalie-Algérie, dans le cadre de la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du monde-2026. Un match qui s’annonce décisif pour la sélection nationale, qui domine le groupe G depuis l’entame des éliminatoires. En effet, une victoire lui suffira pour assurer la qualification pour le Mondial américain.

Face à la lanterne rouge du groupe G (1 point), la bande à Vladimir Petkovic demeure grande favorite sur papier de cette affiche. N’ayant concédé qu’une seule défaite depuis le début de ces qualifications (à domicile face à la Guinée 2-1), elle devra afficher plus de réalisme offensif et de maîtrise collective pour éviter toute mauvaise surprise.

« Nos adversaires donneront le maximum et se battront à fond contre nous. La Somalie peut sembler faible, mais si l’on regarde leurs derniers matchs, cette équipe a montré qu’elle pouvait prendre plusieurs points », a indiqué Petkovic, lors de la conférence de presse d’avant-stage.

Attention à l’excès de confiance

Cependant, la victoire ne sera pas une simple formalité. La Somalie, avec un seul point seulement au compteur et une différence de buts de 3 pour 16 contre, abordera la rencontre sans pression, mais avec la volonté de créer la surprise.

Ainsi, les coéquipiers de Riyad Mahrez ne devront absolument pas prendre les choses à la légère, mais plutôt se donner à fond et ne laisser absolument rien au hasard.

Ayant échoué à se qualifier pour les deux dernières éditions de la Coupe du monde, en 2018 (Russie) et en 2022 (Qatar), les Verts devront gravir, avec succès, la dernière marche, pour chasser la guigne. Ce sera l’occasion de signer leur grand retour sur la scène mondiale, 12 ans après leur dernière participation au Mondial 2014 au Brésil, marquée par une qualification historique aux 1/8es de finale.

À quelle heure et sur quelles chaines voir le match ?

Le match Somalie-Algérie sera sans doute suivi avec grand intérêt par les supporters algériens. Si nombreux sont ceux qui vont se déplacer au stade Miloud Hadefi, les autres pourront le suivre sur le petit écran, en direct à partir de 17h.

En effet, la télévision nationale assurera la retransmission du match sur ces deux chaines, la Terrestre et TV6. Sur le satellite Astra, deux chaines sportives vont diffuser le match. Il s’agit de la française L’Équipe Foot et l’allemande Sportdigital Fussball.