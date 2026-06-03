Solide dans le Top 10 : L’Algérie parmi les plus grands importateurs arabes de cette technologie chinoise

L’Algérie consolide sa position au cœur des dynamiques commerciales de la région MENA. Selon les dernières données sectorielles d’avril 2026, le pays figure désormais parmi les dix principaux importateurs arabes d’un composant technologique chinois devenu hautement stratégique.

Cette performance s’inscrit dans une tendance régionale marquée par une accélération notable des acquisitions de cet équipement.

En avril 2026, le pays a conservé sa position au sein du top 10 des nations arabes les plus gourmandes en modules photovoltaïques en provenance de Chine, avec un volume d’importation ayant atteint 40 mégawatts (MW).

Selon les toutes dernières données compilées par l’unité de recherche spécialisée en énergie (Energy Research Unit), Attaqa, le marché arabe de l’énergie solaire affiche une dynamique impressionnante.

Au total, les dix principaux pays de la région ont importé pas moins de 1,14 gigawatt (GW) de panneaux solaires chinois au cours du seul mois d’avril 2026.

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Cette tendance à la hausse témoigne de l’intérêt grandissant pour l’énergie solaire, devenue l’un des piliers majeurs de la transition énergétique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, une région qui bénéficie d’un potentiel naturel exceptionnel et de taux d’ensoleillement parmi les plus élevés au monde.

Transition énergétique : Une dynamique régionale portée par l’Afrique du Nord

Le club des dix principaux importateurs pour cette période comprend, outre l’Algérie, l’Égypte, la Syrie, la Jordanie, l’Arabie saoudite, le Yémen, le Liban, la Tunisie, les Émirats arabes unis et le Maroc.

Une telle diversité géographique reflète une adoption de plus en plus large du photovoltaïque et une accélération des investissements dans les projets d’énergies renouvelables à l’échelle régionale.

En tête de ce classement, l’Égypte s’impose comme le leader incontesté du mois avec une capacité importée impressionnante de 290 MW. Plus globalement, les marchés d’Afrique du Nord ont enregistré une présence particulièrement remarquable, confirmant le boom des investissements et des mégaprojets solaires dans cette partie du continent.

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Pour l’Algérie, ces chiffres consolidés démontrent la constance de sa stratégie énergétique. Le pays poursuit activement ses efforts de diversification pour la production d’électricité, tout en accélérant son virage vers les énergies propres pour soutenir durablement son développement économique.

Bénéficiant d’un taux d’ensoleillement exceptionnel et d’un immense désert, l’Algérie dispose d’un potentiel solaire unique au monde. Ces importations stratégiques confirment sa volonté d’exploiter enfin cette ressource infinie, positionnant le pays comme le futur géant incontournable de l’énergie propre à l’échelle régionale et internationale.