Solidarité – Ramadan 2023 en Algérie : des influenceuses se mobilisent pour récolter des dons

Connus pour partager du contenu sur les réseaux sociaux, les influenceurs et influenceuses se font nombreux à notre époque. Mode, cuisine, voyage, les créateurs de contenu algériens se montrent polyvalent pour divertir leurs abonnés. Mais ce qu’ils font le mieux en cette période sacrée, c’est prouver qu’ils ont la main sur le cœur. Ainsi, quelques influenceurs se sont mobilisés pour rassembler des dons à travers tout le pays. Les cagnottes sont destinées à offrir des repas pendant le Ramadan aux plus démunis, ainsi que des vêtements et autres nécessités aux familles en situation de précaire.

Couffins du Ramadan 2023 : l’instagrammeuse Yasmine Messikh organise une collecte

Très populaire pour ses actions de charité sur le réseau social Instagram, l’influenceuse Yasmine Messikh (jasm_mess) est une des premières personnes à avoir lancé des collectes de dons pour le Ramadan 2023. Près de 60 000 personnes suivent Yasmine, qui partage son quotidien de bénévole avec sa communauté. Des images, des vidéos, des coordonnées, ses followers peuvent suivre en temps réel l’avancement de ses campagnes d’aide aux plus démunis. Yasmine organise régulièrement des collectes de dons au profit des familles en détresse, des maisons de retraite, des enfants malades… Du haut de sa vingtaine, elle a participé à (voire piloté) plusieurs campagnes différentes au niveau de la capitale, Alger.

Cette fois-ci et en l’honneur du mois sacré, Yasmine distribue des paniers garnis (Couffins du Ramadan) aux foyers dans la précarité. Initiative qui vise les familles dans le besoin en première ligne et qui servira à remplir les tables des plus démunis en ce mois de partage.

Une influenceuse algérienne récolte des dons pour les nomades de Tamanrasset

Dans un mouvement similaire, la jeune Ihcène (@ihcene_the_algventurous) s’est aventurée au plus profond du Sahara pour apporter de l’aide aux familles isolées. Engagée envers l’environnement et les œuvres humanitaire, cette influenceuse algérienne a invité ses 207 000 abonnés à participer à une grande collecte de denrées alimentaires, mais aussi de fonds.

Les dons ainsi récoltés ont pu être distribuées sur des familles vivant isolées près du Tassili Hogar. Une zone très peu desservie où une succession de villages se nichent loin de tout. Un élan de charité qui a permis à ces foyers sans revenus conséquents de faire le plein de nourriture pour le Ramadan.